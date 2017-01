Per Arne Skau ny sportssjef i bokseforbundet

Skau er ansatt i en 50 prosents organisatorisk stilling med det overordnede ansvaret for landslagene på alle nivåer, skriver forbundet på sin nettside. Han er også ansvarlig for utviklingen og den sportslige satsingen i amatørboksingen framover.

Det ligger også i stillingsinstruksen at Skau skal samarbeide tett med de trenerne som har ansvar for junior-, gutte- og jentesatsingen på et overordnet nivå. Han kommer til å legge fram detaljerte planer for satsingen ganske raskt på nyåret.

Den nye sportssjefen for bokserne har vært engasjert i idretten sin siden han la hanskene på hylla selv for mange år siden. På Jessheim var han med på å starte Jessheim kampsportklubb, og deretter en ren bokseklubb som har hatt stor suksess.

Som amatør gikk Per Arne Skau 157 kamper. Han ble norsk mester fem ganger og har deltatt i både EM og VM før han avsluttet som aktiv i 1992.

Skau er oppvokst i Groruddalen i Oslo, men flyttet til Jessheim for 15 år siden.

