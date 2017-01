Nilssons norske trener avviser sammenlagttanker

Faktum er likevel at svenskenes ”Silver-Stina” leder touren sammenlagt med fire sekunder ned til Heidi Weng foran onsdagens 4. etappe i Oberstdorf. Det handler om 10 kilometer jaktstart i fri teknikk.

Navnet ”Silver-Stina” fikk hun etter sølvet på sprinten under VM i Falun i 2015.

- Er hun en seriøs sammenlagtkandidat?

- Det har vi ikke tenkt på. Verken pallen eller sammenlagt har vært noe mål. Målet for i år har vært å få noen gode opplevelser i distanserenn. Nå har hun fått to av dem. Sammendraget får vi begynne å se på foran den siste dagen. Nå handler det om å ta en dag om gangen, sa Iversen.

- Men hun brøt en barriere med seieren på skiathlon?

- Ja, det var hennes første seier, og det var artig det.

Suksess

- Nå kan du kalle deg en suksesstrener?

- I dag er jeg det, men vi vet at det kommer nye dager. I dag var det artig å være svensk. Det var artig med Charlotte (Kalla) som viste at hun er bedre enn her om dagen og med Emma (Wiken) på 14.-plass. Jeg er veldig godt fornøyd.

- Hva er målet for Stina foran de neste etappene?

- Onsdag går hun ut først, og målet er å holde med teten til mål og få en best mulig plassering.

- Det er meldt om kraftig snøvær?

- Ja, og det kan bli utfordrende. Stina er vel ikke den som har fryktelig lyst til å prøve å gå ifra i starten. Hun vil nok finne seg en rygg og holde med inn. Vi får håpe at noen andre tar ansvar og drar.

Northug

- Det er noe Petter Northug over Stina Nilsson om dagen. Hun taper aldri en spurt?

- Ja. Det er mulig det. Hun er hurtig, og er hun først med til mål er hun en trussel for alle. Det er en bra sammenligning, det.

Ole Morten Iversen er for øvrig far til Emil Iversen på det norske landslaget, og nevnte Northug er en av dem som har fyrt opp om mulige romanserykter mellom nettopp Stina Nilsson og Emil Iversen. Begge har gjentatte ganger måttet avvise at det er noe hold i de seiglivede ryktene.

