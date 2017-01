Lindsey Vonn klar for comeback

Det er ikke gått mer enn to måneder siden hun måtte gjennom en operasjon på grunn av et armbrudd, men det er gått veldig bra for henne å komme seg på fote igjen. Hun var tilbake på ski for fullt i forrige uke i Colorado, og allerede til helgen reiser hun til Europa.

- Hun har kjørt på ski, og nå skal hun sammen med treneren sin, Chris Knight, se på mulighetene framover. Det gjelder å være litt fornuftig også, men målet for henne nå er å kjøre i Altenmarkt, sier direktøren for USAs landslag, Patrick Rimi.

Viktig

Det er ikke 100 prosent bekreftet at Vonn kommer til å kjøre i Østerrike, men med tanke på VM i St. Moritz i februar er det viktig at den amerikanske gullgrossisten kommer tilbake i løypa så fort som mulig.

- Det er vanskelig å si hva som skjer. Kanskje trenger hun mer trening, men det kan like gjerne skje at hun føler seg klar. Vi vil i alle fall gjerne ha henne tilbake så fort som mulig. Alt avhenger av hvordan hun føler seg de neste to-tre dagene, sier Rimi videre.

Lindsey Vonn, som har vunnet den totale verdenscupen fire ganger, brakk armen under trening i Colorado i november, men hun har ikke konkurrert siden hun skadet sitt venstre kne i et renn i Andorra i februar i fjor. Det var kneskaden som gjorde at hun valgte å stå over sesongåpningen i Sölden.

Også Mancuso

Også Julia Mancuso, som måtte droppe hele fjorårssesongen på grunn av en hofteoperasjon, har planer om å komme tilbake til verdenscupen i løpet av januar. Det er godt mulig at Aksel Lund Svindals tidligere kjæreste kjører rennet i Altenmarkt-Zauchensee.

- Mancuso kommer til å slutte seg til det amerikanske laget i Europa i løpet av denne uken, og så får vi vurdere når det er fornuftig å slippe henne til i verdenscupen igjen, sier Rimi.

