Kaggestad tviler på Kristoff i Arctic Race

Onsdag ble løypetraseen til årets utgave av sykkelrittet presentert. Åpningsetappen har start i Engenes på Andørja i Troms, øya der ideen om Arctic Race i sin tid vokste fram. Videre skal sykkelrytterne tilbakelegge fire etapper gjennom vakkert nordnorsk landskap, før målgangen i Tromsø.

Totalt skal rytterne tilbakelegge 680 kilometer i årets Arctic Race. Underveis får både Narvik, Lyngseidet og Bardufoss besøk.

- Løypa er fin og variert. Den inneholder tre etapper der feltet kommer til å bli splittet opp ganske bra, samt en spurtetappe for Kristoff, Kristoffer Halvorsen og de øvrige norske spurterne, sier TV 2-ekspert Johan Kaggestad til NTB.

Dronningetappen vil skille

Han peker særlig på den 185,5 kilometer etappen fra Lyngseidet til Finnvikdalen som krevende.

- Dronningetappen langs Lyngsalpene kommer til å skille. Det blir ingen spurter som vinner dette rittet sammenlagt, spår Kaggestad.

Det siste er ikke Thor Hushovd helt enig i. Verdensmesteren fra 2010 er rittambassadør for Arctic Race og sa følgende under onsdagens presentasjon:

- Er det et år Alexander Kristoff skal kunne vinne Arctic Race sammenlagt, er det i år.

Den analysen stiller ikke Kaggestad seg bak.

- Nei, jeg gjør ikke det. Det vil overraske meg mye (om Kristoff vinner). En lignende type rytter som fjorårsvinner Gianni Moscon vil vinne også i år, sier sykkeleksperten.

For tøft for Kristoff

Han ser flere utfordringer underveis som trolig vil gi Kristoff atskillig hodebry – blant dem avslutningsetappen med start og mål i Tromsø. Den inneholder totalt sju mindre stigninger mot slutten.

- Jeg tror han vil få trøbbel med å henge med inn i Tromsø – og ikke minst i avslutningen i Narvik. Den runden er beinhard og skiller godt. Jeg tror Alexander vil ha bein som står rett ut på toppen der, smiler Kaggestad.

- Løypa passer Boasson Hagen bedre?

- Han må også bli bedre til å klatre hvis han skal vinne dette rittet. Akkurat for øyeblikket har vi mange gode norske ryttere som vil være i favorittsjiktet under VM i Bergen, men kommer de rette typen rytterne til Arctic Race, skal de norske få store utfordringer, sier sykkeleksperten.

Arctic Race har så langt hatt kun én norsk sammenlagtvinner. Thor Hushovd vant åpningsutgaven i 2013. Året etter var nederlandske Steven Kruijswijk sterkest, og i 2015 og 2016 gikk seieren til henholdsvis estlandske Rein Taaramäe og italienske Gianni Moscon.

- For rittet er det veldig ålreit om det er en utlending som vinner – gjerne med et stort navn. Moscon er en av de mest lovende sammenlagtrytterne i internasjonal sykkelsport. At han vant i fjor, er bra for rittet, sier Kaggestad.

Økende status

Arctic Race går femårsjubileet i møte vel vitende om at sykkelrittet har bevist at det har livets rett.

- Ut fra det jeg leser på internasjonale sykkelsider og i tidsskrifter, er standingen til rittet klart økende. Og det er jo ofte sånn at starten er tøff, og deretter akselererer det i oppmerksomhet og status, sier Kaggestad og tilføyer:

- Det er mange ritt som kommer inn med stor begeistring, men som ser at det ikke er så veldig lett å få plassen sin på terminlista. Det har Arctic Race klart, så jeg tror de er reddet.

Startlista til årets ritt blir ikke klar på lenge, men Kaggestad tror det kan slå positivt ut at det skal kjempes om VM-medaljer i Bergen kun en drøy måned senere.

- Det er i hvert fall ingen ulempe. Jeg vil tro at ryttere som har VM-ambisjoner kunne tenke seg en tur innom Bergen for å se på løypa, sier han.

