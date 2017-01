Frisk Svendsen satser mest på sprinten i Oberhof

Verdenscupuken i den tyske skiskyttermetropolen innledes med mennenes ti kilometer sprint torsdag, og det norske håpet legger ikke skjul på at han har store ambisjoner i det rennet etter at sykdommen som slo ham ut i Nove Mesto raskt slapp taket.

- Det ser bra ut for meg nå, for influensaen som gjorde at jeg måtte reise hjem fra Tsjekkia satt ikke i så lenge. Nå er jeg tilbake for fullt og konsentrerer meg mest om sprinten her i Oberhof, forteller Svendsen til NTB.

Han slet i fjor høst og var lenge usikker på om han kunne gå verdenscup før jul i det hele tatt. Men det har gått mye bedre enn forventet for ham, og selv om han ikke har fått noen verdenscupseier ennå i sesongen, er han absolutt ikke skuffet. Han har vært på seierspallen, så han har vist at han henger godt med.

- Jeg vil i alle fall ikke si at det har buttet imot for meg. Selv mener jeg det er gått over all forventning slik situasjonen har vært. Det har gått framover hele tiden, forklarer han.

Går for seier

I Oberhof går han selvsagt for seier. Det er målet i hver eneste konkurranse han stiller opp i.

- Selv om jeg konsentrerer meg mest om sprinten denne uken, mener jeg at mulighetene mine er gode over hele linjen, men det er mye som skal klaffe for å nå helt til topps, sier han.

I Oberhof er det jaktstart lørdag og 15 kilometer fellesstart for mennene søndag. Dermed får de norske skiskytterherrene tre muligheter til å stoppe Martin Fourcade. Franskmannen har virket temmelig ustoppelig så langt.

- De andre på laget synes å være i bra slag, så jeg mener absolutt at alt ligger til rette for at vi skal kunne hevde oss brukbart. Alle er i alle fall "gira" på å ta ut alt, sier Emil Hegle Svendsen.

Tarjei Bø står over blant mennene, mens Tiril Eckhoff ikke går kvinnenes renn denne uken. Det er sykdom som har satt begge utenfor.

Ingen støtte til Fourcade

Martin Fourcade har sagt til franske medier at han mener russerne slipper for lett etter avsløringene om organisert doping. Han vil ha et møte med de andre verdenscuputøverne i forbindelse med Oberhof-uken for å lodde stemningen med tanke på felles aksjoner.

Emil Hegle Svendsen sier klart og tydelig at han ikke støtter et slikt utspill.

- Selvsagt vil vi norske, som alle andre, ha en ren sport, men vi må ha fakta og beviser på bordet før noen kan bli dømt. Jeg mener Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) jobber bra og seriøst med disse sakene, så noen aksjoner blir ikke vi med på. Fourcade kan være så sint han bare vil, men kommer ikke til å få noen støtte fra oss, sier Svendsen til NTB.

Det virker ikke som om han har tenkt å ofre mange kalorier på Fourcades utspill i dopingkampen mot russerne, men heller konsentrere seg om sin egen form og framgang.

- Jeg er fornøyd med det jeg har prestert til nå denne vinteren, men det er også på tide å se framover og komme opp på topp. Den jobben begynner for alvor nå, sier Emil Hegle Svendsen, som har VM i østerrikske Hochfilzen som sesongens store og naturlige mål i vinter.

