Bråthens hjerte stoppet nesten

- Akkurat nå er det få som er sterkere enn Daniel til å ta ut sitt aller beste når det gjelder som mest. Han er råsterk i hue, sa den tidligere landslagshopperen.

Daniel-André Tande har overtatt ledelsen i den tysk-østerrikske hoppuka. 1,7 poeng skiller til polske Kamil Stoch, som attpåtil pådro seg skade etter et fall i Innsbruck.

- Hvor nær er vi den første norske hoppukeseieren på ti år?

- En avlysning i Bischofshofen, svarte Bråthen med et glimt i øyet.

- Det ser heldigvis ut til at det ikke blir det. Det er så tett i toppen at vi må se en av de største idrettsprestasjonene i moderne norsk hoppsport for at det skal gå vår vei. Vi har heldigvis en som har kapasitet til det, sa Bråthen.

Fantastisk dag

Tande hadde selskap av Robert Johansson på pallen.

- Det var en fantastisk norsk hoppdag. Det er helt outstanding. Det er en av de største dagene i norsk hoppsport. Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, sa sportssjefen.

Johansson tok sin første pallplassering med annenplassen i Bergiselbakken.

- Jeg håper han er flinkere til å forvalte sitt pund enn det jeg var. Da kan det bli veldig bra, sa Bråthen.

Sportssjefen ble selv nummer tre i et verdenscuprenn i Japan i 1988/89-sesongen. Men høsten 1989 ble Bråthen alvorlig skadd etter fyllekjøring sammen med Jon Inge Kjørum.

I et større NTB-intervju under hoppuka har Bråthen snakket ut om den alvorlige episoden. Fyllekjøringen i Hinterzarten for 27 år siden ødela langt på vei 48-åringens karriere.

Stoppet

Onsdagens renn ble preget av variabel og vanskelig vind.

- Vi visste at Daniel er den som har de beste forutsetningene til å takle slike vindforhold. Han har en satsbevegelse og en måte å bevege seg på i lufta, som gjør at han går litt høyere enn de andre. Han blir ikke så sårbar for luft. Han fikk en liten en på kulen, da kjente jeg at hjertet stoppet litt. Men han hadde så mye energi og høyde, slik at han likevel fløy ned og fikk tak i lufta i bunnen. De han konkurrer med fikk det samme over kulen, men de er litt lavere og går inn for landing ti meter tidligere, sa en imponert sportssjef.

Han og Tande ble stående igjen i bakken i nærmere en time etter at de fleste hadde forsvunnet fra OL-bakken.

- Det er noen av konkurrentene våre som fikk privilegiet med å reise tidlig fra bakken i dag. Det er jeg ganske sikker på at de ikke ville ha. De får noen timers forsprang på oss. Det må vi ta igjen på et eller annet vis, lo hoppsjefen.

Åpen

- Viser ikke dagens norske innsats at det er mulig med full åpenhet og tilgang i toppidretten?

- Så langt gjør det jo det, men så er jeg sikker på at dersom det ikke går veien i Bischofshofen, så er det mange som har forklaringen til det, sa Bråthen.

Han nekter å styre opplegget rundt Tande de siste 48 timene som gjenstår av hoppuka der Norge kan få den første vinneren på ti år og den 11. gjennom historien.

- Den dagen vi skal begynne å regissere et opplegg, er det fordi det er et så enormt trykk at det er eneste måten mediene kan få det de trenger på. Vi skal aldri stenge tilgangen, lovet Bråthen.