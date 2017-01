Bråthen om vennen: - Jon Inge skal ikke ha noen skyldfølelse

Det var Kjørum som satt bak rattet med over to i promille da duoen kjørte av veien i Hinterzarten i 1989.

- Jon Inge og jeg er veldig gode venner. Han var med meg på hoppuka i fjor. Jeg setter Jon Inge veldig høyt, men vi har ikke stort behov for å snakke om den greia. Det har vi aldri hatt. Jeg har følt at han i lang tid hadde skyldfølelse overfor meg. Det har jeg vært opptatt av at han ikke skal ha. Det var tilfeldig at han kjørte bilen. Det kunne like gjerne vært jeg som satt bak rattet, sier Bråthen.

- Han har hatt noen tunge stunder, det vet jeg. Han er en fyr jeg setter veldig, veldig høyt. Vi har et svært tett vennskap, sier Bråthen.

VM-sølv sammen

De to var med på det norske laget som sikret VM-sølv bak Finland i 1989.

- Det var ikke Jon Inges feil at min karriere ble som den ble. Det er én skyldig, og det er meg selv, påpeker sportssjefen.

- Jeg tror at jeg kunne vunnet mer enn 11 verdenscuprenn, som er norsk rekord. Jeg hadde ikke skallen til det. Jeg var ikke smart nok til å gjøre de rette valgene, sier Bråthen.

Dukker alltid opp

Han har vært sportssjef siden 2004.

- Jeg fikk tilliten, selv om det hadde vært lettere å velge noen andre. Både med alt jeg har i kofferten og ikke minst at jeg manglet den utdanningen flere av de andre søkerne hadde, sier Bråthen.

Han lå på sykehuset i Freiburg i flere uker etter den voldsomme krasjen i Hinterzarten. Bråthen er ikke alene om å være innblandet i fyllekjøring i norsk idrett.

- Hver gang noe er relatert til alkoholskandaler i norsk idrett, dukker det opp en faktarute ved siden av og den starter alltid med Kjørum og Bråten i 1989. Det ser ut som det var der det startet, men egentlig mener jeg det sluttet der, sier Bråthen.

- For det ble røsket opp i ukulturen i norsk idrett, fortsetter 48-åringen.

Ga hopperne vin-ja

Han forteller at hopperne under årets hoppuke fikk kose seg på nyttårsaften, men under veldig kontrollerte former.

- På nyttårsaften koste de seg med ett glass vin, ikke noe mer enn det. Det er ikke i nærheten av å være noe annet enn et fint og normalt forhold til den type ting. Det er kjempeviktig i byggingen av kultur.

Bråthen forteller at han tenker mer og mer på hvor ille det kunne gått den skjebnesvangre kvelden etter hoppernes sommeravslutning i oktober for 27 år siden.

Han er firebarnsfar, med barn i alderen 2 til 23 år.

- Jeg er vel som alle andre, nemlig veldig glad i barna mine. Det er det mest dyrebare jeg har, men jeg opplever at de to eldste er så uendelig mye smartere enn faren var. De har til nå skikket seg mye bedre når det gjelder en del ting, heldigvis. Du vet hva slags gener de har, så du blir litt usikker. Jeg satser på at det er mer fra morssiden, sier Bråthen.

Smilet og humoren er aldri langt unna, selv om han åpenhjertig snakker om en episode han angrer så sterkt på.

Og til slutt kommer en form for lettelse midt oppi den vonde historien:

- Vi kunne ha kjørt i hjel noen. Det hadde ikke vært til å leve med, avslutter Bråthen.