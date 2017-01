Boikottplaner i skiskyting lagt på is

- Det blir ingen boikott. Vi kommer til å sende en liste med krav til IBU, og så ser vi hva som skjer videre, sa tsjekkeren Michal Slesingr etter at utøverne onsdag gjennomførte et halvannen time langt møte.

Det skjedde dagen før verdenscuphelgen i Oberhof innledes, og løpere fra ulike nasjoner diskuterte hva som kan eller bør gjøres. Det var Fourcade, Slesingr og amerikanske Lowell Bailey som tok initiativ til møtet.

Den franske stjerneløperen Fourcade har vært svært kritisk til at russerne har sluppet sanksjoner etter avsløringene i siste del av McLaren-rapporten, der 31 russiske skiskyttere ble nevnt.

Ingen norsk støtte

Emil Hegle Svendsen sa onsdag til NTB at Fourcade ikke får norsk støtte.

- Selvsagt vil vi norske, som alle andre, ha en ren sport, men vi må ha fakta og beviser på bordet før noen kan bli dømt. Jeg mener IBU jobber bra og seriøst med disse sakene, så noen aksjoner blir ikke vi med på. Fourcade kan være så sint som han bare vil, han får ikke støtte fra oss, sa han.

Tysklands landslagssjef Mark Kirchner sa at han synes det er fint at et forbilde som Fourcade tar opp alvorlige spørsmål, men han mener at man ikke ville tjent noe på en boikott.

Ofrer seg ikke

Fourcade mener at russerne burde fått reaksjoner utover at landet har mistet to store arrangementer, et tiltak som i hans øyne straffer bare russiske skiskytterfans, ikke de ansvarlige for dopingen. Likevel vil han ikke iverksette en boikott alene.

- Jeg vil ikke ofre meg for andre. Jeg er verken Martin Luther King eller Nelson Mandela, og jeg prøver ikke å bli det heller, sa han tirsdag til franske medier.

Verdenscuprennene i Oberhof innledes torsdag med sprint for menn.

(©NTB)