ASO-president: - Arctic Race er en suksess

Franske ASO er arrangør av en rekke store sykkelritt – deriblant Tour de France og Vuelta a España. Under Arctic Race er franskmennene partnerarrangør.

Da løypetraseen for årets ritt ble presentert i Oslo onsdag, var president Jean-Etienne Amaury på plass. Han er full av lovord om rittet som denne gangen starter på øya Andørja i Troms og har målgang i Tromsø fire etapper senere.

- Det som gjør dette rittet så spesielt, er populariteten det har i befolkningen. Det er alltid mange tilskuere langs løypa, sier Amaury til NTB.

- Rittet har blitt viktig også for ASO?

- Ja, for ASO er dette et viktig ritt, for det var en suksess helt fra starten. Den første utgaven var svært populær, og siden har populariteten og mediedekningen bare økt. Det er en suksess, og derfor er den viktig i vår portefølje, sier Amaury.

- Er du overrasket over suksessen?

- Når man starter et arrangement, vet man aldri om det vil leve opp til forventningene, men det har vært tilfellet med Arctic Race. Sånn sett har det vært en liten overraskelse, men det er ikke desto mindre en hyggelig overraskelse, sier Amaury.

Årets ritt går i perioden 10. til 13. august. Totalt skal rytterne tilbakelegge 680 kilometer i vill nordnorsk natur.

