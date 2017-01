Østberg hadde håpet på mer hjelp

Østberg forsøkte flere ganger underveis å få Weng og Nilsson fram for å bidra som fartsholdere, uten å lykkes. I avslutningen ble hun imidlertid passert av begge to og måtte ta til takke med tredjeplassen på etappen.

- Jeg hadde håpet på litt mer samarbeid, men det var tydeligvis ikke så mye å hente hos de to andre. Da var det bare å kjøre hardt i front. Jeg klarte å øke avstanden til de bak og følte meg sterk, oppsummerte Gjøvik-jenta overfor NTB etter målgang.

Hun vi ikke være med på at rivalene i kampen om seieren burde løst oppgavene på en annen måte.

- Det er jo lov til å gå skirenn akkurat som man vil. Vi har vel sett det før. Hadde det stått om kun dette løpet, hadde jeg kanskje løst det annerledes, men jeg var interessert i å gå så fort som mulig for å få avstand til de bak, sa Østberg.

Foran de tre siste etappene av Tour de Ski er hun 11,8 sekunder bak ledende Nilsson i sammendraget. Fem sekunder skiller opp til Weng på plassen foran.

- Jeg er veldig fornøyd med hvordan jeg føler meg, og at jeg er i den formen jeg håpet jeg skulle være. Samtidig har det vært et stavbrekk og litt utur på sprinten som gjør at jeg har tapt en del sekunder. Hadde ting bikket litt min vei, hadde situasjonen vært enda bedre, sa Flugstad Østberg.

Hun fikk ros av landslagstrener Roar Hjelmeset etter målgang i Oberstdorf.

- Ingvild gjorde en veldig god jobb, det er det ingen tvil om. Om Heidi hadde følt at hun hadde kropp og krefter til å dra, hadde hun gjort det. Det hadde hun kanskje ikke i dag, sa han.

Østberg, som hadde best etappetid onsdag, har fjerdeplasserte Krista Pärmäkoski 48 sekunder bak seg foran fredagens fem kilometer i Toblach. Amerikanske Jessica Diggins følger ytterligere tre sekunder bak.

