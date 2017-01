Witsel klar for kinesisk fotball

Zenit-ledelsen opplyser på klubbens nettsider at den har godtatt et tilbud fra den kinesiske klubben Tianjin Quanjian.

Belgiske Witsel kom til Zenit i september 2012 og har siden spilt 180 kamper for klubben. 22 mål og 13 målgivende pasninger er fasiten.

Både klubber i Premier League samt italienske Juventus skal ha ønsket å hente Witsel i januar, men kinesiske Tianjin trakk det lengste strået.

- Det var en veldig vanskelig avgjørelse, for på den ene siden hadde jeg et strålende lag som Juventus og på den andre siden et tilbud jeg og min familie ikke kunne si nei, sier Witsel til Tuttosport ifølge Sky Sports.

Det er ingen hemmelighet at kinesiske klubber legger kolossale overgangssummer og lønninger på bordet for å lokke store stjerner til landets superliga.

Nylig gikk den argentinske veteranen Carlos Tevez til Shanghai Shenhua. Klubben skal ha betalt rundt 100 millioner kroner for den tidligere Manchester United- og Manchester City-spilleren, og Tevez hever angivelig en årslønn på snaue 350 millioner kroner. Det gjør ham til verdens best betalte fotballspiller.

Tidligere Chelsea-spiller Oscar, som nylig ble klar for Shanghai SIPG, skal til sammenligning tjene rundt 215 millioner kroner årlig. Det plasserer ham foran både Lionel Messi og Cristiano Ronaldo på fotballens lønnsliste.

