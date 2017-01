Tangen vraket håndball-EM: - Glad jeg gjorde det

23 år gamle Tangen tok et utradisjonelt valg da han trakk seg fra landslaget sommeren 2015. Den daværende FyllingenBergen-spilleren ønsket å prioritere økonomistudiene før han skulle jakte proffdrømmen for alvor.

- Jeg visste at jeg ikke kunne spille i Norge så veldig mye lenger hvis jeg skulle fortsette å utvikle meg som håndballspiller. Derfor ville jeg gjøre ferdig så mye som mulig av skolen som før jeg ble proff, sier Tangen til NTB.

- Men det var litt vanskelig, spesielt når du er en ung spiller og må si til landslagssjefen at du ikke kan være med lenger.

I sommer gikk Tangen til danske Midtjylland, og etter en høst med solide opptredener i Danmark er han med i den norske VM-troppen som én av tre høyrebacker.

- Jeg er glad for at jeg gjorde det. Nå har jeg fått sjansen igjen, og det har gått bra med håndballkarrieren, sier Tangen.

- Det første halvåret i ny klubb kan jo gå begge veier, men det har egentlig gått ganske bra fra starten. Jeg har kommet fint inn i laget, og det er kjekt å spille sammen med Espen (Lie Hansen).

Så EM på TV

Tangen er én av fire spillere i bruttotroppen til VM på 17 spillere som ikke var med på den imponerende reisen som ga fjerdeplass i EM for ett år siden.

Torbjørn Sittrup Bergerud (reserve i EM), Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød er de tre andre. Bruttotroppen skal reduseres til 16 spillere før mesterskapet kastes i gang mot Polen 12. januar.

- Jeg hadde troen på å få være med. Det handlet litt om hvordan de ville prioritere. Nå tok de med tre høyrebacker, og da er det selvfølgelig enklere, forteller Tangen, som er glad for å være en del av et spennende lag.

- Det jeg var mest imponert over da jeg satt i sofaen og så EM, var hvor bra håndball de spilte, for eksempel mot Frankrike. Det er kult å få til såpass kjapt med et så ungt lag. Det er tydelig at alt som skjer er en del av planen, i tillegg til at det er bra tempo og sult.

- Kulere format

Norges VM-gruppe består av vertsnasjonen Frankrike samt Polen, Russland, Brasil og Japan. Alle kampene spilles i Nantes. De fire best plasserte lagene tar seg til åttedelsfinale.

- Jeg synes det er et kulere format i VM, fordi det er flere kamper som er "vinn eller forsvinn". De kampene er kulere for tilskuerne og spillerne. Samtidig kan du plutselig få det antatt beste laget i en åttedelsfinale, sier Tangen, som mener Norge har muligheter til å ta seg videre.

- Men det er tøffe kamper. Vi skal slå Japan, men det er heller ingen enkel kamp.

Norge møter Sverige i to oppkjøringskamper før VM-premieren mot Polen 12. januar.

