Superpopulær Tande glemte autografkortene

22-åringen hadde akkurat vært femte beste i kvalifiseringen til det tredje hoppukerennet og gjennomført en mediemaraton.

Alle vil ha en bit av lysluggen fra Kongsberg. Tande stoppet og tok seg god tid da en liten, tålmodig supporter ba om autograf.

Og slik fortsatte det på vei mot heisen.

- Jeg har glemt igjen autografkortene mine hjemme, hele bunken, så jeg må stå og skrive dem i bakken, fortalte Tande til NTB i heisen på vei opp igjen til toppen.

Han er fortsatt et like stort smil som da han vant nyttårsrennet i Garmisch-Partenkirchen. KIF-hopperen er ekstremt god til å koble ut og slappe av mellom slagene.

Hoppuketreeren hevder bestemt at han ikke blir lei alt oppstyret, verken fra fans eller presse.

- Jeg har fått et par merkelige spørsmål. Det merkeligste hittil er da Dagbladet skrev om meg som «posterboy». Det har jeg ingen peiling på hva betyr, men det var litt morsomt, sa Tande i pressesonen etter femteplassen tirsdag.

Naken dame i skapdøra

Dagbladet kunne fortelle verdenscuptoeren at en fotograf mente Tande kunne hoppe rett over i modellbransjen etter at karrieren som toppidrettsutøver er over.

- Det er betryggende å høre. Da har jeg et karrierevalg etter skihopping, smilte Tande.

- Hvem jeg hadde på veggen? Uff, det var noe greier jeg fant i et blad brutter’n hadde. Jeg husker ikke hva hu heter, sa en lattermild Tande til NTB.

- Fotballspiller eller hopper, spurte Aftenposten.

- Det var ei dame.

- Det var inni skapet så mutter’n ikke så det, poengterte Tande.

- Nokså tynnkledd, spurte NTB.

- Ja, jeg vil tørre å påstå såpass, sa Tande.

Forsvarte Klopp

Hans lune humor og evnen til å ta alt med et glimt i øyet er viktig når det drar seg til i hoppuka. Han sveipet innom Liverpools 2-2-kamp mot Sunderland, som han så i senga på utøverhotellet mandag ettermiddag.

- Jeg er enig med Klopp, som var irritert fordi dem måtte spille så tidlig (etter forrige kamp) og så gidder dem ikke vise kampen på TV i England engang. Da skjønner jeg ikke vitsen med å presse inn kampen så tidlig, sa Tande.

Liverpool kom fra 1-0-seier mot Manchester City nyttårsaften.

Som forhåndskvalifisert la Tande ikke all verden i tirsdagens kvalifisering i OL-byen.

- Jeg legger veldig lite i den. Jeg bruker den eldste dressen jeg har. Der har jeg mye å gå på. Jeg vet at andre stiller med ny dress. Jeg føler jeg har mye å gå på i rennet. Det er godt å vite, sa Tande som helst hopper i gult.

- Burde ikke du hoppe i rødt?

- Jeg har prøvd rødfarge. Den passer ikke så bra til min hoppemåte, dessverre, sa Liverpool-supporteren fra Kongsberg.