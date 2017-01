Lydopptaket skal opp på dag to

Formose Pape Mendy skulle egentlig forklare seg for retten på åpningsdagen av ankesaken i lagmannsretten, men hans forsvarer Ketil Magnus Berg fikk innvilget at hans klient forklarer seg på dag to ettersom han er syk.

- Klienten min har vært syk i noen dager. Han er ikke i form. Nå håper vi at han er i litt bedre form i morgen så vi kan fortsette da, sier forsvarer Ketil Magnus Berg til NTB.

Et lydopptak hvor Mendy snakker med flere andre og hvor det går fram at spillerne skal ha mottatt penger for kampfiksing den aktuelle helgen i juni 2012, var hovedbeviset i saken i tingretten.

- Han er veldig klar på at han ikke har gjort noe straffbart eller ulovlig i saken, så han ser fram til å forklare seg for retten, sier Berg.

- Det opptaket er der, og han vil selvfølgelig forklare seg om det, men han er veldig klar på at han ikke har gjort noe ulovlig. Han vil forklare seg om det opptaket, som han mener ikke er gir uttrykk for det som faktisk skjedd, legger han til.

Gammel sak

Stridens kjerne er kampene Østsiden – Follo og Frigg – Asker, som begge ble spilt 24. juni 2012. Politiet mener kampene har blitt fikset, mens spillerne selv mener de er uskyldige. Det gjentok også samtlige for lagmannsretten tirsdag.

Bakmennene på 35 og 45 år har heller ikke endret standpunkt til skyldspørsmålet.

- Det er spesielt at denne saken snart er fem år gammel. Min klient ser fram til å bli ferdig med denne saken, og håper at dette blir siste runde, så man kan sette punktum, sier Berg.

- Det er bra å komme i gang. Det har vært lang ventepause for alle parter. Bra vi kan bli ferdig, sier aktor Asbjørg Lykkjen til NTB.

Soner i Sverige

Hun holdt sitt innledningsforedrag på åpningsdagen.

- Det er det samme som har vært tidligere, men prøver å gi juryen mest mulig innblikk i de sentrale temaene i saken, forklarer hun.

Lykkjen sa blant annet til juryen at det er flere deltakere i saken som ikke er på tiltalebenken.

- Etterforskningen viser at det er flere i både Norge og Sverige som har hatt en rolle i dette, men bevisene var ikke sterke nok til å ta ut tiltale mot alle, sa aktoren.

En av dem som er på tiltalebenken er den 45 år gamle bakmannen, som bor i Sverige. Han hadde med seg politibetjenter i rettslokalet i Oslo fordi han soner en straff for et lignende forhold i vårt naboland.

Det var NRK som først skrev om dette i Norge.

Mannen soner en straff på ett år og to måneder, men svarte nei på spørsmål fra rettens administrator Mette D. Trovik om saken hadde noe å gjøre med den som behandles i Norge nå.

