Justjugov spurtet inn til sin tredje strake Tour-seier

Det ble et dramatisk renn for mennene over 20 kilometer med skibytte. Det startet allerede i den første svingen rett etter start. Da gikk flere løpere over ende. Blant dem var Sjur Røthe. Han fikk enda et fall noe senere i løpet og var sjanseløs i kampen om de beste plassene.

Favorittene kom seg heller ikke gjennom uten uhell. Martin Johnsrud Sundby gikk feil inne på stadion underveis i løpet. Da lå han i teten. Han måtte snu og gå tilbake og kom et stykke bak, men klarte å gå seg opp igjen og var raskt tilbake i teten.

Det var et stort og samlet felt som kom inn mot oppløpet. I den siste bakken rykket først franskmannen Maurice Manificat. Han dro med seg Sundby, Dario Cologna og Justjugov. Franskmannen klarte ikke å henge med de tre andre, og det var Martin Johnsrud Sundby som kom først inn på oppløpet. Der ble han angrepet både av russeren og sveitseren, og Justjugov hadde klart bedre fart enn de to andre.

Han gikk forbi Sundby på de siste meterne og var seks tideler foran den norske favoritten i mål, mens Cologna måtte ta til takke med tredjeplassen, slått av vinneren med ett sekund.

- Det var hardt i starten, men jeg kom meg etter hvert, og jeg ville virkelig vinne denne etappen. Avslutningen var veldig sterk, sa Justjugov til FIS-TV etter rennet. Han leder med 49 sekunder på Martin Johnsrud Sundby i sammendraget før onsdagens jaktstart.

- Det var evneveik skigåing da jeg gikk feil. Det gikk greit å komme seg opp i teten igjen, men krisen var at jeg ikke fikk gått om bonussekunder i spurten som var like etter at jeg gjorde min tabbe. I spurten hadde jeg ikke spreke nok bein. Jeg skulle gjerne ha tatt denne seieren, men er ikke verdens beste skiløper for tiden. Det er det en russer som er, sa Martin Johnsrud Sundby til NRK.

Finn Hågen Krogh valgte å bryte Tour de Ski. Nordmannen sa at det er en allergi som har satt ham ut. Han la ikke skjul på at han synes det var kjedelig å stå av, men han merket for et par dager siden at ikke alt var som det skulle.

