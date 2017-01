Celta forsterket Valencia-krisen

Den kriserammede La Liga-klubben avsluttet det gamle året i et lite kaos etter at trener Cesare Prandelli trakk seg fra jobben i romjulen. Italieneren etterlot klubben på 17.-plass på tabellen, med bare 12 poeng på de 15 første kampene.

Voro Gonzalez har steppet inn for å lede laget mens Valencia-ledelsen jakter på det som blir klubbens tiende trener siden Unai Emery fikk sparken i juni 2012. Gonzalez kunne knapt fått en verre start på sin midlertidige periode i sjefsstolen.

Iago Aspas sendte Celta Vigo i ledelsen på straffespark tidlig i tirsdagens cupkamp, og deretter gikk det bare utforbakke for Valencia. Theo Bongonda doblet til 2-0, før skandinavene inntok scenen.

Danske Daniel Wass var mannen bak 3-0, mens svenske John Guidetti gjorde 4-0. Valencia fikk et trøstemål mot slutten, men det ble mager trøst.

Valencia-spillerne måtte tåle pipekonsert da laget gikk til pause, og supporterne ropte også sin misnøye mot klubbeier Peter Lim og sportsdirektør Jesus Garcia Pitarch.

Eibar tok i likhet med Celta Vigo et langt steg mot kvartfinalene med 3-0-seier over Osasuna tirsdag. Deportivo La Coruna og Alaves er like langt etter 2-2 tirsdag, mens Atlético Madrid tok en oppskriftsmessig 2-0-seier i sitt møte med Las Palmas.

Koke og Antoine Griezmann scoret målene for den spanske hovedstadsklubben.

