Ulykken som kunne stoppet Tandes karriere

På vei til fotballtrening ble Kongsberg-gutten meid ned av en bil som brøt vikeplikten.

- Jeg fløy seks og en halv, sju meter og landet i asfalten. Det ble bulk i panseret, ruta knuste og det ble en bulk i taket. Jeg fikk en god trøkk. Heldigvis hadde jeg holdt på med skihopping i flere år og hadde god kroppskontroll. Selv om jeg ikke var bevisst, klarte jeg å lande på mest mulig gunstig måte. Hadde jeg landet annerledes, kunne det gått mye verre, forteller Tande til NTB.

Merket for livet i panna

Lysluggen slapp unna relativt billig, selv om han er merket for livet.

- Jeg kom unna med skrubbsår, en veldig kraftig hjernerystelse og en kul i panna som aldri blir helt borte, og som fortsatt er småøm, sier Tande som drar vekk luggen og viser det ømme punktet.

Heldigvis er det ingen skrammer som ødelegger for Norges beste hopper i vinter.

- Det er ingenting som plager meg veldig, men i leggen mistet jeg en stor kjøttbit. Rett etter at skorpen falt av, var det en centimeter dypt. Nå har det strekt seg litt, men du ser godt hvor merket er. De skulle egentlig sy det, men så var skorpen blitt så tykk at de ikke ville åpne såret, sier hoppuketreeren.

Sluttet med fotballen

Ulykken gjorde at han sluttet å spille fotball.

- Jeg hadde valgt hopp uansett, men jeg hadde nok spilt fotball litt lenger om jeg ikke hadde blitt påkjørt, sier 22-åringen.

Han har 6,6 poeng å ta igjen i løpet av de to siste rennene i Innsbruck (onsdag) og Bischofshofen (fredag) - dersom han skal vinne hoppuka.

Selv den tyske storavisen Bild jakter på nyheter og bilder av Tande – som har tatt hoppuka med storm.

Men en vond menisk gjør at Tande passes grundig på. Alt legges til rette for at Kongsberg-hopperen skal sikre gullørnen.

Menisktrøbbel

Det er hopplandslagets manuellterapeut og medisinske koordinator Lars Haugvad som bestemmer hva verdenscuptoeren får lov til å foreta seg.

-Nå har jeg en litt irritert menisk. Da er det han som setter opp programmet, slik at jeg kan prestere best mulig. Lars har vært veldig viktig for meg. Han fulgte opp da jeg hadde kneskade, og leggskaden som hemmet meg sist sommer. Han er veldig viktig for den formen jeg er i, og at jeg ble klar til vintersesongen. Vi har truffet veldig bra på alle aktiviteter vi gjør, sier Tande om mannen som akkurat nå kanskje er hans viktigste hjelper i jakten på hoppukeseieren.

-Det er ikke noe problem med kneet. Det er ikke noen fare for at det skal gå føyken. Vi må bare redusere belastningen, for at det ikke skal gjøre vondt i menisken, forteller Tande.

Belastningsstyring

Haugvad liker seg best i bakgrunnen, men det er liten tvil om at han settes umåtelig høyt av både hoppere og trenere.

-Den belastningsstyringen, samarbeidet mellom Daniel, Alex og meg, er det essensielle. Jeg styrer at det ikke blir for mye belastning, slik at han ikke får noen plager. Når du får vondt, er det alltid risiko for å få en ny skade. Vi holder det på et nivå hvor han ikke presser seg selv for mye. Belastningsstyringen blir viktig gjennom hoppuka. Det er den beste medisinen for ham, sier Haugvad til NTB.

-Det har vært viktig for Daniel siden fallet i Vikersund å hoppe når han skal hoppe. Det er derfor han samler overskudd og ikke gjør mer enn nødvendig, fortsetter den medisinske koordinatoren.

-Han får ikke lov til å ta spensthopp, smelle i bakken hardt, eller spille fotball hvor du kan få vridninger og slag. Nå må jeg være ekstra streng, påpeker den høyt betrodde manuellterapeuten.

-Han har hatt en fase med litt vondt i kneet de siste ukene. Da skal vi unngå tøffe belastninger, som fotball og spill hvor det kan være kontakt med andre utøvere, istemmer landslagssjef Alexander Stöckl.