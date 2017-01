Ullevålseter skuffet etter åpningsetappen

48-åringen var regelrett misfornøyd med egen kjøring på den 610 kilometer lange etappen fra kystbyen Nador til Domaine Moulay i Marokko. Selve fartsetappen var på 86 kilometer.

Etter målgang ga Ullevålseter uttrykk for at han følte seg rusten og at sykkelen føltes tung. Samtidig fant den erfarne motorsykkelføreren motivasjon i det som venter i tiden som kommer. Da gir førerne seg i kast med store sanddyner.

Ullevålseter startet først av samtlige på løpets første etappe, men ble raskt tatt igjen av to førere og endte på tredjeplass. I mål var han to minutter og 15 sekunder bak den sørafrikanske vinneren Gev Sella.

Italienske Paolo Ceci ble andremann. Han var 16 sekunder bak Cella i mål.

Ullevålseter har ikke kjørt ørkenrally siden fjorårets utgave av Africa Race. 48-åringen har planlagt å ta det med ro de første dagene for å komme inn i kjøringen igjen.

Tirsdag er han tilbake på sykkelen.

- Jeg gruer meg litt til i morgen. Det er kaldt, og jeg kjører ikke fort nok. Jeg må nok forberede meg på å holde litt igjen til rusten er borte, men det er vanskelig, for de foran meg kjører fort, så vi får se hvordan det går, sa Ullevålseter mandag.

48-åringen har vunnet Africa Race de to siste årene.

Totalt skal det kjøres 12 etapper over 700 mil gjennom ørkenen i årets utgave.

