Stöckl vil ikke forby sosiale medier

For hopperne er det som regel mest oppmerksomhet under den tysk-østerrikske hoppuka og VM.

Resten av sesongen slipper de unna den voldsomme interessen som langrennsløperne må forholde seg til. Det kan bli annerledes med hoppuke på hjemmebane i Oslo, Lillehammer, Trondheim og Vikersund.

- Jeg vurderer ikke forbud av sosiale medier, men folk bruker mye tid foran en skjerm, og det er noe som forhindrer restitusjonen. Spesielt søvn er utsatt for sterkt blått lys. Vi kan bare anbefale at utøverne har gode rutiner og legger seg tidlig, sier landslagssjefen til NTB.

Vil være tilgjengelige

Han er mer spent på hvordan det blir med tett pressedekning. Fem-seks journalister og rettighetshaver NRK er alt hopperne har hatt å forholde seg til i Tyskland og Østerrike. Det kan bli et helt annet kok på hjemmebane.

- Det kan bli en utfordring med mer presse. Det er viktig for oss at vi klarer å planlegge hele turneringen effektivt og optimalt. Vi vil heller ikke unngå at utøverne får spørsmål fra mediene, for vi trenger økt interesse, og da må utøverne være med på det, sier Stöckl.

Han er selv en av de mest tilgjengelige landslagssjefene i Norge.

- Men vi må få til tider imellom der utøverne er for seg selv og kan slappe av. Det er en utfordring når du skal reise videre hver annen dag, påpeker suksesstreneren.

- Er det aktuelt å skjerme hopperne?

- Det er det siste vi gjør. Noen klarer det uten problemer, andre tar ting til seg, men vi får heller ta en vurdering om det likevel er en problemstilling vi må forholde oss til.

Foreløpig er det heller ingen restriksjoner rundt vinterens store norsk hoppnavn, Daniel-André Tande. Kongsberg-hopperen ligger på tredjeplass i hoppuka etter to renn.

Vrient å velge

Høydepunktene står i kø for hopperne. VM og tidenes første utgave av Raw Air, står kanskje høyest blant Stöckls mannskap. Verdenscupen sammenlagt og den tysk-østerrikske hoppuka er også en gyllen vinnermulighet.

- Jeg er ikke så fan av velge én tittel. Jeg vil se at utøverne presterer på sitt beste i hele vinter, for da er mulighetene gode for at vi tar flere titler til vinteren, i alle fall én. Det er målet, som før, at de fleste utøverne klarer å ta ut sitt potensial i sesongen, sier Stöckl om hvor han helst ser en nordmann øverst på pallen.

Han sier ingen kan vite helt hva som venter under den norske hoppuka.

- Det blir en tøff sesong. Spesielt med Raw Air. Det er det tøffeste noensinne i skihoppingen. Ti dager med konkurransehopp. Det er mot slutten av sesongen i tillegg. Jeg tror vi får se at noen utøvere begynner å slite ordentlig mot slutten av sesongen. Det er viktig for oss å unngå en situasjon der utøverne ikke er i stand til å prestere. Det handler om logistikk, restitusjon, reisetider. Vi skal være optimalt forbedret, lover en spent landslagssjef.

