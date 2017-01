Ny runde kampfiksing i retten

De tre dømte spillerne fikk fra seks til åtte måneders fengsel. De fikk også inndratt 30.000 kroner hver. Den svenske bakmannen ble idømt ett år og seks måneders fengsel, i tillegg fikk han inndratt 340.000 kroner. En 34 år gammel nordmann ble idømt fem dagers fengsel og fikk en mindre bot.

Da dommen falt 29. april for snart to år siden ble to av spillerne fullstendig frikjent. Straffeutmålingen var også betydelig lavere enn påstanden fra aktor.

Begge anket

De dømte anket på stedet, mens aktoratet brukte litt lengre tid på å vurdere om saken skulle ankes.

- Det er en anke fra begge parter som ligger til grunn for at saken kommer opp til ny behandling nå. Aktoratet har anket saken både for dem som ble frifunnet og for lovanvendelsen under skyldspørsmålet, samt når det gjelder straffeutmålingen for de dømte, forteller aktor Asbjørg Lykkjen til NTB.

To av de dømte spillerne innrømmet under behandlingen i Oslo tingrett at de hadde mottatt penger for tips, men at det ikke var snakk om kampfiksing. Saken går tilbake til 24. juni 2012, og da var det 2.-divisjonskampene mellom Østsiden - Follo og Frigg - Asker som ble sett på som mistenkelige.

Aktor igjen

Når retten settes tirsdag morgen er det nok en gang Asbjørg Lykkjen som er aktor. Spillerne og bakmennene som møter i retten blir forsvart av advokatene Harald Grape, Harald Johannessen, Ketil Magnus Berg, Marius Oscar Dietrichson, Ole Petter Drevland, Pål Eriksrud og Tor Magnus Sæter-Fagermo.

Rettens administrator er Mette D. Trovik. Det er avsatt en måned til denne ankebehandlingen.

