Nordisk kamp om verdenscupfinalen i langrenn

Ved siden av de to nordiske arrangørene har også Quebec i Canada og Kuusamo varslet at de kan ta finalene på vårparten i år. Det er opp til Det internasjonale skiforbundet (FIS) å ta den endelige avgjørelsen.

Finalene er terminfestet til perioden fra 16. til 19. mars, og det er den russiske dopingskandalen og McLaren-rapporten som har ført til at russerne ikke er aktuelle til å avvikle de siste rennene i langrenn i år.

- Vi håper selvsagt at det blir Trondheim som får disse rennene, sier landslagstrener Tor Arne Hetland.

- Det hadde vært bra både for norsk skisport og for finalens skyld, legger han til. Han ser ikke bort fra at det kan komme enda flere interessenter før avgjørelsen tas.

Mens årets VM i nordiske grener går i finske Lahti, er det verdenscup i Falun den 28. og 29. januar. I Norge går verdenscupen i Drammen og Holmenkollen uken før verdenscupfinalene. Kanskje det kan tale for at Norge blir valgt, for da er langrennseliten allerede på plass her.

Det er foreløpig ikke sagt noe om når FIS kommer til å avgjørelse hvem som blir finalearrangør etter Tjumen.

