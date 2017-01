Neville med Liverpool-ros

Chelsea topper serien, men Jürgen Klopps Liverpool er også i storform. Merseyside-laget er seks poeng bak Antonio Conte og co. før mandagens serierunde.

- Jeg tror Liverpool er Chelseas største utfordrer. Kampprogrammet lar spillerne deres få tid til å forberede seg godt, sier Neville til Sky Sports, og peker på at de røde slipper å tenke på deltakelse i Europa i 2016/2017. Chelsea har samme fordel.

41-år gamle Neville jobber blant annet som fotballekspert for Sky Sports.

- Contes system passer Chelsea-spillerne. Du kan se at sulten er tilbake hos en spiller som Diego Costa, en briljant spiss. I tillegg har de Eden Hazard, en av verdens fem beste spillere. Chelsea har alt man kan ønske seg. Struktur, vinnervilje, erfaring og matchvinnertyper. Alt går veien for dem, men andre lag er nødt til å tro at Chelsea får en formdupp, sier han.

Neville er glad for at gamleklubben United har begynt å heve seg.

- Det har vært mer personlighet, "guts" og styrke fra United i det siste, mener engelskmannen.

Mandag spiller Liverpool borte mot Sunderland, mens United gjester West Ham. Chelsea gjester byrival Tottenham onsdag.

(©NTB)