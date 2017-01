Kerber trives med presset som verdensener

Kerber tok i september over statusen som nummer én i verden etter flere år med Serena Williams på topp. Hun erkjenner at presset er større enn før, men nekter å tenke for mye på det.

- Jeg har mange utfordringer nå, og jeg tror jeg er klar for å møte dem. Selvsagt er presset der, men det er et annet type press, sier Kerber i forkant av WTA-turneringen i australske Brisbane.

28-åringen sier hun ble overrasket over hvor mye oppmerksomhet det fikk da hun passerte Williams og toppet verdensrankingen.

- Det ble en virkelig stor greie overalt. Akkurat det hadde jeg ikke forventet, men jeg prøver virkelig å nyte det – for det gjør jeg fortsatt, sier Kerber.

Gjennombruddet

Tennisstjernen fra Bremen fikk sitt store gjennombrudd sist sesong. Da vant hun to Grand Slam-titler, som banet vei for at hun ble verdensener. På spørsmål om hvor stormløpet til toppen startet, peker Kerber på 1.-rundekampen i nettopp Brisbane for ett år siden. Da snudde hun til seier og vant 5-7, 6-3, 6-0 over italienske Camila Giorgi.

- Jeg tapte det første settet. Så var det stopp i spillet på grunn av regn, og jeg kom tilbake og vant kampen. Det var starten på min reise i 2016.

Kerber slo Serena Williams i fjorårets Australian Open-finale. Deretter tapte hun for amerikaneren i Wimbledon-finalen, men danket så ut Williams da hun vant US Open og ble første tyske verdensener siden Steffi Graf i 1996.

Hun innleder Brisbane-turneringen i 2. runde mot enten det australske hjemmehåpet Ashleigh Barty eller serbiske Aleksandra Krunic.

