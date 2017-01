FIS-regel stopper Raw Air-vri

Ideene er både mange og spenstige foran den norske hoppturneringen i mars.

- Nei, ikke det første året. Det har vært mange gode ideer på bordet, men det er en del vi ikke kan eller får lov til å endre på. Vi er blitt bedt om å holde oss innenfor gjeldende verdenscupreglement. Da må alle konkurranser gjennomføres som enkeltrenn, sier Raw Air-direktør Arne Åbråten til NTB.

- Det er en veldig spennende tanke å starte siste omgang siste dag etter den faktiske sammenlagtrekkefølgen. Det er diskutert, men vi klarte ikke å få det til i år, fortsetter sjefen for det som blir tidenes mest brutale hoppkonkurranse.

Stilpoeng kan forsvinne

I ti dager på rad, med tre skiflygingsrenn som avslutning, skal verdens beste hoppere kjempe om både pengepremier i millionklassen og viktige verdenscuppoeng.

- Det var også enkelte som tok til orde for å droppe stilpoeng, spesielt i skiflyging.

- Det kan komme på bordet igjen. Noen ting verken kan eller skal vi røre det første året. Jeg registrert at det er blitt diskutert å droppe stilpoeng, gi poeng for andre elementer enn stil og lengde. Hvor denne turneringen tar oss framover, vet vi ikke, sier en spent Åbråten.

Han er på plass i den tysk-østerrikske hoppuka, både for å lære og ikke minst fortelle om nyvinningen som virkelig vil sette Norge på kartet som hopparrangør.

Avgjørende lagkonkurranse?

Raw Air fikk derimot lov til å ta med to lagkonkurranser i sammendraget. Det vil tvinge trenerne til å tenke mer taktisk enn på mange år. Tidligere ble hopperne plassert i startpuljer. Nå kan en få litt den samme effekten.

- Lagkonkurransen kommer inn. De som er på en kvote for et landslag, men ikke får hoppe lagkonkurransen vil stille med dårlige kort i sammendraget. Det vil tvinge trenerne til å tenke mer taktisk. Åpningsrennet blir en vanlig konkurranse, men rett etterpå må laget til den første lagkonkurransen tas ut.

Det kan bety hodebry for mange landslagssjefer.

- For Tyskland, Østerrike, Slovenia, nasjoner med mer enn fire hoppere helt der oppe, må sette noen til side. Skal du gå for å vinne lagkonkurransen, eller tenke mer langsiktig og la de gode skiflygerne få sjansen for å kunne være med i sammenlagtkampen i Vikersund. Kanskje droppes noen i lagkonken for å hjelpe en skiflyger til sammenlagtseier. Det blir en taktisk vri, som jeg faktisk ikke helt vet om verken aktive eller trenere ser dimensjonen av nå, sier en spent Åbråten.

- I Holmenkollen går rennet på kvelden. Da kan hvilken pulje du hopper i ha mer å si enn i en vanlig lagkonkurranse, siden det påvirker i sammendraget. Vi vet at sola går ned, baktrekken øker og farten må opp. Det kan bety minuspoeng. Kanskje er det en fordel å hoppe tidlig, sier Raw Air-sjefen.

Sikret i tre år

Åbråten er helt sikker på at Raw Air er kommet for å bli.

- Det er jeg helt sikker på at det blir. Vi er forespeilet denne formen de tre neste årene. Vi har egentlig ikke noe prøveår, men vi har fått en forsikring om at det ikke bare blir ett år. Vi får samme tid, etter mesterskap og OL hver sesong. Vi må bruke denne muligheten vi har fått, sier hadelendingen.

Raw Air-turneringen arrangeres fra 10. til 19. mars.