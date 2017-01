Agüero reddet Manchester City

Det så mørkt ut for City da brasilianske Fernandinho fikk sitt tredje røde kort på seks kamper med en hodeløs takling allerede etter 32 minutter.

Hjemmelaget styrte likevel oppgjøret inn til pause, men klarte ikke sette Burnley-keeper Tom Heaton på mange store prøver.

I andre omgang mobiliserte imidlertid City ytterligere, og etter 58 minutter sendte venstreback Gäel Clichy hjemmelaget i ledelsen med feil fot. Og fire minutter senere satt den igjen for Pep Guardiolas menn. Innbytter Agüero doblet ledelsen med et knallhardt skudd.

Burnley nektet å gi seg og Ben Mee utlignet etter 70 minutter. Med til historien hører det at dommerne brukte tre minutter på å bestemme seg for om scoringen skulle godkjennes som følge av tvil om ballen hadde vært over mållinjen.

Stephen Ward fikk en enorm mulighet til å utligne på overtid, men keeper Claudio Bravo og City holdt unna med én mann mindre.

City klatret dermed til tredjeplass på tabellen, to poeng bak Liverpool på plassen foran. Serieleder Chelsea ligger sju poeng foran City.

Burnley ligger på sin side på en 11.-plass på tabellen.

