USA med perfekt Hopman-åpning

Coco Vandeweghe ga amerikanerne ledelsen etter å ha slått Lucie Hradecká med settsifrene 6-4, 6-2. Etter to timers spill fulgte Jack Sock opp da han vant 7-5, 3-6, 6-3 over Adam Pavlasek.

Hradecka kom til Hopman Cup som erstatter for Petra Kvitová, som for ti dager siden ble skadd etter et knivangrep i sitt eget hjem. Det var en innbruddstyv som sto bak ugjerningen. Den tsjekkiske stjernen fikk en skade i venstrearmen, og hun er ute av spill i opptil seks måneder.

- Jeg spilte en grei kamp. Det er alltid litt ekstra spenning når du er ute på banen for første gang, men jeg gjorde jobben, sa Vandeweghe om Hopman-debuten.

Hun er den 18. amerikanske spilleren som deltar i den 28 år gamle turneringen. Det er ikke blitt amerikansk triumf i Hopman Cup siden 2011.

Roger Federer har vært ute med kneskade i et halvt år, men gjør mandag comeback. Han spiller for Sveits sammen med Belinda Bencic. Tennislegenden møter Dan Evans, mens Bencic skal bryne seg på Heather Watson.

Regjerende mester Australia skal på sine side opp mot Spania 1. nyttårsdag. Tittelforsvareren er representert ved Nick Kyrgios og russiskfødte Daria Gavrilova.

Temperaturene i australske Perth startet med behagelige 16 grader, men utover dagen ble det betraktelig varmere (opp mot 30 grader).

