Sjefen tror Krogh vil hevne seg

Krogh gikk ut som nummer tre, men kom i mål som nummer 34 og er hektet av med bortimot ett og et halvt minutt av sammenlagtleder Sergej Justjugov.

Krogh ymtet om at han vill gi seg til bildemediene. Til skrivende pressen hadde han ingenting å si denne dagen.

Finnmarkingen var skuffet og forbannet, og det er heller ikke rart. Kanskje var det sjansen til sammenlagtseieren som glapp allerede på dag to.

Landslagssjef Vidar Løfshus sa at Krogh om morgenen før rennet kjente at lørdagens sprint satt godt i.

Ikke topp

Kanskje var heller ikke skiene hans på topp. I hvert fall ble det mye fiskebein der andre gikk diagonal i slake motbakker.

- Det er kjedelig for Finn som ga vekk noen sekunder i dag. Han hadde en vanskelig dag etter sprinten lørdag der han gikk tøft og prøvde å utfordre Justjugov. Det skal han også. Men i dag ble det småtungt. Så får vi håpe at han restituerer seg etter en fridag mandag, og så blir det to nye konkurranser i Oberstdorf.

- Han sa at han vurderte å gi seg?

- Det er flere som har sagt ”aldri mer” etter skirenn, men jeg tror nok at han er til innsats igjen i Oberstdorf. Det føler jeg meg sikker på. Ingenting er avgjort før vi står på toppen av Alpe Cermis.

Håp

Sammenlagtkandidat Martin Johnsrud Sundby vil ha Krogh tilbake i sammenlagttoppen så raskt som overhodet mulig.

- Finn Hågen Krogh tapte mye tid i dag. Dere hadde like lang restitusjonstid. Hva er det du gjør mer riktig?

- Det er utrolig tilfeldig. Finn prøvde å vinne sprinten og var innstilt på det. Det betyr at han var mer på stålet i den finalen enn det jeg var. Jeg så at de tre foran var vanskelige å gjøre mye med. Jeg trengte ikke å gå i kjelleren. Avslutningen på dagen vår ble ulik, forklarte Sundby.

Den doble Tour-vinneren fra før ville ikke avskrive lagkameraten.

- I fjor tapte jeg ett minutt på 15 kilometer klassisk i Oberstdorf jeg også, og da var jeg i mitt livs form. Ingen skjønte hvorfor jeg tapte ett minutt da, og heller ikke jeg selv. Dette er sånn som kan skje i en tour, og sannsynligvis har dette noe med ski å gjøre også, selv om Finn kanskje ikke er så ivrig til å snakke om det. Nå må vi prøve å bygge opp Finn igjen og bringe ham opp i sammenlagtkampen igjen, sa Sundby.

(©NTB)