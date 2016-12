Weng forstår favorittstempelet

Lørdag ble det 3.-plass i skøytesprinten i Val Müstair på sesongens første etappe av den årlige skitouren i alpeland. Svenske Stina Nilsson var i særklasse best, mens Maiken Caspersen Falla ble beste norske på 2.-plass.

I sammendraget er det nok først og fremst Ingvild Flugstad Østberg som vil gi Weng kamp. Og kanskje kan Stina Nilsson overraske?

- Hvordan er det å være den store favoritten?

- Jeg skjønner det for så vidt. Jeg gjorde det bra i Lillehammer, men samtidig skal det gås mange renn, og det er flere som kan gå fort her. Allerede søndag er det et nytt renn, og jeg tror at det er mange som kan gå fort der også, sa Weng.

Hun tror det kan bli lettere kaotisk på femkilometeren i klassisk som skal gås som en fellesstart. Hun tror at det kommer til å bli trangt om plassen.

- Det er en spesiell løype, og jeg lurer litt på hva de har tenkt. Det får uansett ikke hjelpe. Det er likt for alle.

Tung

Weng virket ikke helt på hugget gjennom åpningsetappen. Hun var i hvert fall sjanseløs på å følge svenskenes Nilsson. Hun bekreftet at det var litt å gå på selv også.

- Det var tungt og ingen rå følelse i det hele tatt. Da er godt å komme på pallen, og da blir det som en seier for min del. Jeg padlet vel omtrent på sletta og var stokk stiv. Jeg har sagt før at jeg har vært stiv, og i dag var jeg i hvert fall kjempestiv. De to første var suverene, og en stund var jeg sikker på at jeg skulle komme sist. Men ingen kom, og det holdt. For min del ble dette en veldig god start på touren.

Weng våknet som vanlig i spurten da det dro seg til.

- I spurten skjer det et eller annet uansett hvor stiv jeg er. Endelig er denne dagen over. Det var denne jeg hadde gruet meg mest til. Det betydde mye at jeg kunne gå fort i skøytesprint igjen.

Slått ut

- Du ble slått ut av matforgiftning under helgen i La Clusaz før jul. Kjente du fortsatt noe til det?

- Jeg var slått ut i tre-fire dager, og det var bra at det var rett etter at jeg kom hjem fra rennene i La Clusaz slik at jeg kom meg hit. Det tar litt tid før det kommer seg. Jeg håper at det skal gå bedre og bedre dag for dag etter dette, sa Weng.

Maiken Caspersen Falla har også slitt med sykdom. Derfor var også hun godt fornøyd med 2.-plassen på en dag da kroppen ikke helt spilte på lag. For eksempel gikk hun en svak prolog til henne å være.

- Jeg har følt meg litt halvveis i det siste. Jeg ble syk fredagen før rennene i La Clusaz. Jeg har ikke følt meg verken syk eller frisk. Jeg vet ikke helt hva det har vært. Jeg har gått på antibiotika, sa hun etter at hun måtte se Nilsson vise sin sprintstyrke.

Ikke skremt

- Hun er ikke umulig å slå. Jeg er ikke kjempeskremt. Det blir helt sikkert noen tette dueller framover. Det kommer til å bli gøy. Man kan ikke regne med å vinne hele tiden, og i dag er jeg godt fornøyd med å bli nummer to. Men det er definitivt Stina Nilsson som er dama å slå i sprint.

Falla skulle egentlig bare gå de to første etappene i Val Müstair, men nå blir det to etapper i Oberstdorf også. Det bestemte hun seg for først fredag.

- Når jeg først har tatt turen så er det greit å gå litt flere skirenn. Det er god trening å gå renn så lenge man har overskudd. Jeg har vært syk, og jeg trenger noen flere hardøkter. Det passer meg bra, sa Falla.

