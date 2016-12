Thomas slo Larry Bird-rekord

Thomas satte personlig rekord med 52 poeng totalt i kampen. 29 av dem scoret han altså i 4. periode, da han senket seks tre poengere. Birds klubbrekord på 24 poeng i en periode hadde stått siden 1983. Den ble tangert av Todd Day i 1995.

Thomas fikk stående applaus for sin innsats etter å ha herjet med gjestene. Celtics henger med i tetstriden i Eastern Conference og har bare ett lag foran seg i sin avdeling.

Ligaens tre mestvinnende lag er i Western Conference, og Golden State Warriors feirer nyttår med 29 seirer etter å ha slått Dallas Mavericks 108-99. Kevin Durant greide trippel-tosifret for første gang som Warriors-spiller med 19 poeng, 11 returer og 10 assist.

San Antonio Spurs henger med og tok sin 27. seier med 110-94 over Portland Trail Blazers. Danny Green og Tony Parker førte an med 18 poeng hver.

Houston Rockets rundet 25 seirer med 140-116 over Los Angeles Clippers. James Harden noterte trippel-tosifret for sjuende gang denne sesongen med 30 poeng, 13 returer og 10 assist.

Regjerende mester Cleveland Cavaliers er best i øst med 24 seirer og avslutter året med bortekamp mot Charlotte Hornets natt til søndag norsk tid. Lagets superstjerne LeBron James fylte for øvrig 32 år fredag.

Ni av de ti NBA-kampene på årets nest siste dag endte med hjemmeseier. Unntaket kom i Denver, der gjestende Philadelphia 76ers slet seg til 124-122-seier over Nuggets. Ersan Ilyasova noterte karrierebeste 23 poeng og 13 returer og sørget for at Sixers ikke lenger er dårligst i ligaen. Med sin åttende seier gikk laget forbi Brooklyn Nets på tabellen.

