Syk Stöckl feirer alene

For med en ni måneder gammel baby velger samboer Ina Bergmann å bli hos lille Isabells besteforeldre i St. Johann på årets siste dag.

- Fruen er i St. Johann med Isabell. Med den lille er det ikke så enkelt, sier landslagssjefen.

- Jeg har feiret alene i flere år, så det er jeg vant til, fortsetter Stöckl overfor NTB.

Har slitt i fem-seks uker

Han var lettet etter at samtlige norske hoppere tok seg med i nyttårshopprennet. Minuset var at Daniel-André Tande og Tom Hilde møtes i helnorsk duell søndag.

Landslagssjefen har hanglet i flere uker, uten at han er redd for å smitte hopperne under den prestisjetunge tysk-østerrikske hoppuka.

- Jeg er fortsatt syk. Jeg har vært syk i fem-seks uker. Det er bare en forkjølelse og trøbbel med halsen, som etter hvert skal gå over av seg selv, sier Stöckl.

- Må du holde deg unna de andre, slik Halvor Egner Granerud har gjort etter ankomsten fra Engelberg?

- Det er ikke lenger noen smittefare hos meg. Halvor begynte å bli syk allerede i Engelberg. Derfor holdt han seg litt unna de andre. Vi har gode rutiner på dette, sier Stöckl.