Slimani løftet Leicester i nedrykksstriden

Med Riyad Mahrez, Robert Huth og Danny Drinkwater tilbake i laget imponerte Leicester i perioder, noe laget ikke har greid å gjøre så mange ganger denne sesongen.

- Dette har vært et forbløffende og uforglemmelig år som vil leve videre i våre hjerter og sinn. Vi avsluttet det med en viktig seier mot et lag med mye selvtillit, sa Leicester-manager Claudio Ranieri.

Islam Slimani nikket inn det som ble seiersmålet i det 20. minutt, men da burde hjemmelaget allerede ha ledet klart. Darren Randolph i West Ham-målet leverte en mirakuløs redning da han slo et Mahrez-skudd til corner, og Slimani nikket i stolpen fra fri posisjon.

Etter scoringen holdt Angelo Ogbonna på å doble ledelsen ved å gjøre selvmål, men Randolph slengte ut beinet og blokkerte.

Slo tilbake

West Ham ville ikke gi seg uten kamp og mente seg snytt for straffe da Marc Albrighton var hardhendt i en duell med Dimitri Payet. Det var også panikk i Leicester-feltet etter et Payet-frispark.

Michail Antonio hadde en avslutning i tverrliggeren da West Ham avsluttet første omgang klart best.

- Vi spilte en god kamp, og jeg er skuffet, sint og frustrert over at vi tapte. Leicester startet sterkt, men vi kom sterkt tilbake, sa West Ham-manager Slaven Bilic.

Sinte på Nordtveit

I annen omgang var det færre sjanser, men intensiteten og dramatikken ga seg ikke. Håvard Nordtveit pådro seg gult kort for et stygt taklingsforsøk som endte med at knottene hans traff Ben Chilwell i mageregionen.

Leicester-spillerne mente gult var feil farge, og hjemmekeeper Kasper Schmeichel fikk selv gult kort fordi han spurtet ut på banen for å protestere til dommeren. Totalt ble det delt ut åtte gule kort.

- Det var en viktig kamp for begge lag, men ingen stygg kamp. Det var mange tøffe taklinger, og noen ganger var spillerne litt sent ute, sa Bilic.

Begge lag hadde sjanser til å score i sluttminuttene, men til slutt kunne Leicester juble for tre poeng som løftet laget til 15.-plass, seks poeng foran nedrykksplass.

