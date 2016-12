Klopp hyller Guardiola: - Nesten perfekt

De to managerprofilene kjenner hverandre godt fra Bundesliga. Pep Guardiola kom til stormakten Bayern München fra Barcelona i 2013 og måtte tåle flere nederlag mot Jürgen Klopp og hans Borussia Dortmund.

Den nåværende Liverpool-manageren gikk seirende ut av fire av åtte storkamper, blant annet i den tyske supercupen i 2013 og i en 3-0-seier i München i april 2014. Også Guardiola står med fire seirer.

Nyttårsaften står de ansikt til ansikt igjen, for første gang i Premier League.

- Vi vet alt om hvordan Pep spilte med Bayern, men det spiller ingen rolle nå, fordi det er andre spillere og andre systemer, sier Klopp før hjemmekampen.

- Han (Guardiola) var nesten perfekt med Barcelona. Han hadde stor innflytelse på Bayern og endret lagets stil fullstendig. Han er en fantastisk og innflytelsesrik manager.

- Han hadde en fin stil med Barcelona, og var virkelig god med Bayern. Nå er han i City, og han er der for å oppnå suksess, ikke for å vise hvor god han er.

Angrepsfotball

Også mot Manchester City har Klopp gode resultater å vise til. Liverpool vant begge ligaoppgjørene mellom lagene forrige sesong, 4-1 på Anfield og 3-0 i Manchester. Den eneste gangen de lyseblå har vunnet en Premier League-kamp borte mot Liverpool var i mai 2003. Nicolas Anelka scoret begge målene i en 2-1-seier.

Både Liverpool og Manchester City har vist underholdende angrepsfotball denne sesongen. Begge scorer i snitt over to mål per kamp.

- Hvis jeg ikke satt på benken, ville jeg garantert kjøpt en billett til denne kampen, sier Klopp, ifølge Liverpool Echo.

Kun ett poeng skiller de to lagene før den 19. serierunden. Liverpool ligger seks poeng bak formsterke Chelsea, Manchester City har sju opp til tabelltoppen.

Agüero tilbake

Klopp har bekreftet at kampen kommer for tidlig for Philippe Coutinho og Joël Matip.

Guardiola får på sin side tilbake sin toppscorer i Sergio Agüero. Den argentinske spissen har sonet fire kampers karantene for det røde kortet han pådro seg mot Chelsea.

Agüero har scoret fire mål mot Liverpool i tidligere oppgjør, men ingen av disse har kommet på Anfield.

- Jeg håper Pep ga Agüero tre og en halv uke med ferie på et sted med fint vær. Argentina er fint på denne tiden, tror jeg, spøkte Klopp på pressekonferansen, ifølge Liverpool Echo.

- Han er en god spiss. Jeg har alltid ment at han var et stort talent. Nå er han tilbake i laget sammen med en rekke gode spillere. Det gjør ikke livet enklere for oss.

(©NTB)