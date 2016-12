Ingen målrekord, men assist for Zlatan

United var tross massivt overtak nær et sjokktap på hjemmebane, men svenskens stuss til Anthony Martial i det 85. minutt berget dagen. Martial utlignet til 1-1, og Ibrahimovic kunne notere sin fjerde assist for sesongen.

Minuttet senere ble Paul Pogba matchvinner for et United-lag som nektet å la seiersrekken brytes på årets siste dag.

- Spillerne var fenomenale, og vi greide å gjøre noe jeg elsker. Vi fikk publikum med i kampen. Det siste kvarteret var det 70.000 mot 11 ute på gresset, sa Mourinho.

Misfornøyd

Ibrahimovic sto før kampen med 12 seriemål og bare tre assist. Det uttrykte han selv at han var misfornøyd med.

- Det er den delen av spillet mitt som har manglet, sa han.

Andre var mer opptatt av at han kunne komme opp i 51 scoringer for klubb og landslag i løpet av et kalenderår. Det så han ut til å ha klart da han i det 39. minutt sendte ballen i mål med sålen, framspilt av Martial.

Dommeren annullerte imidlertid for farefullt spill, heller uforståelig ut fra TV-bildene. Dermed endte Ibrahimovic med 50 mål i 2016, like mange som i 2012.

Slo tilbake

Midt i annen omgang tok Middlesbrough ledelsen ved Grant Leadbitter. Et innlegg ble nikket ned i beina på ham, og han scoret med et flatt diagonalskudd. Det var hans første Premier League-mål på nesten åtte år.

United var ille ute, men ansporet av tilhengerne jaget rødtrøyene scoringer og fikk dem til sist. Martial utlignet, før Pogba nikket inn vinnermålet på innlegg fra Juan Mata.

United feirer nyttår på sjetteplass, men bare ett poeng bak fjerdeplasserte Arsenal.

(©NTB)