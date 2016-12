Britisk hedersliste: Sir Andy og Sir Mo

Ved siden av "Sir Andy" og "Sir Mo" blir det også "Sir Lee". Paralympics-gullgrossisten Lee Pearson hedres etter å ha rundet 11 titler i lekene i Rio.

Murray vant Wimbledon-turneringen for annen gang, forsvarte OL-tittelen og avsluttet året som verdensener.

- Dette er den største heder man kan tildeles i dette landet, men jeg føler at jeg er for ung. Jeg kan fortsatt rote til alt, sa 33-årige Murray.

Stolt

Mohammed "Mo" Farah vant for annen gang på rad både 5000 og 10.000 meter i OL.

- Jeg er så glad for å tildeles denne æren av landet som har vært mitt hjem siden jeg var åtte år. Da jeg som liten gutt kom fra Somalia uten å kunne engelsk, kunne jeg ikke forestilt meg det jeg opplever nå. Jeg er så stolt over å vinne gull for det britiske folk som har støttet meg, sa Farah.

Jessica Ennis-Hill og Katherine Grainger kan begge heretter putte "dame" foran navnene sine. Begge avsluttet strålende karrierer i Rio-OL.

Grainger vant som 41-åring sølv i roing doublesculler, mens Ennis-Hill ble toer i sjukamp.

Sir Roger Bannister, den første som løp en engelsk mil under fire minutter, får ordenen Companions of Honour, som tidligere er tildelt Sebastian Coe og Mary Peters.

Helter

Flere britiske OL- og Paralympics-helter tildeles CBE-ordener, blant dem kjæresteparet Jason og Laura Kenny (banesykling), Nick Skelton (sprangridning) og Charlotte Dujardin (sprangridning).

Etter å ha ledet sine lag i sommerens EM-sluttspill i fotball får både Chris Coleman (Wales) og Michael O'Neill (Nord-Irland) MBE-ordener, sammen med tre kvinnelige fotballprofiler: Karen Carney (England og Chelsea), Alex Scott (England og Arsenal) og dommer Sian Massey-Ellis.

Bokseren Nicola Adams, som tidligere har fått en MBE, får etter Rio-gullet en OBE.

OL-mester i golf Justin Rose er blant de mange idrettsfolkene som får en MBE. Hele OL-vinnerlaget i landhockey for kvinner tildeles MBE-ordener, bortsett fra lagkaptein Kate Richardson-Walsh som får en OBE.

For øvrig får Victoria Beckham, tidligere popstjerne og moteikon, en OBE 13 år etter at hennes fotballspillende ektemann David fikk sin.

(©NTB)