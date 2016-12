Toft om Larvik-kaoset: - Det har vært litt "crazy"

Torsdag tok flaggskipet i norsk kvinnehåndball sin 17. NM-tittel da laget slet seg til 24-19-seier mot Tertnes i Oslo Spektrum. Spillerne går imidlertid inn i det nye året med flere bekymringer enn seirer.

Før jul bestemte Agder lagmannsrett at Larvik må ut med nesten én million kroner til tidligere klubbdirektør Bjørn Gunnar Bruun Hansen i lønn og feriepenger. To år etter at klubben nesten gikk konkurs, er den igjen i økonomisk uføre. Alle spillerne på laget er på utgående kontrakter.

- Jeg tar det stille og rolig. Jeg har sagt til alle at jeg først begynner å tenke i januar, sier Sandra Toft til NTB og andre medier i pressesonen.

Dansken storspilte i EM og ble kåret til mesterskapets beste målvakt. Også i cupfinalen mot Tertnes hentet hun fram viktige redninger.

- Det har vært litt "crazy", eller hva man sier på norsk, siden jeg kom hit, men hver gang klarer vi det fordi vi har stor støtte rundt omkring, og jeg tror også vi klarer det denne gangen.

- Tror du at du er i Larvik neste sesong?

- Det kan godt være, det har jeg ikke tenkt over ennå.

- Titter på hverandre

Larvik-trener Tor Odvar Moen sier til NTB at han opplever situasjonen som kritisk.

- Sportslig sett er vi inne i en periode hvor vi må prøve å sette sammen et slagkraftig mannskap innenfor de rammene vi kan. Det er målet til klubben, sier Moen.

- Det er en del kontraktsforslag ute allerede. Akkurat nå er det vel sånn at folk sitter og titter litt på hverandre. Det er kanskje noen som må gå først.

Ikke bekymret

EM-vinner Marit Malm Frafjord innrømmer at det kan bli jevnere på kvinnesiden i norsk håndball dersom Larvik rammes av en økonomisk krise, men tror uansett at hun blir værende i klubben.

- Jeg hadde egentlig trodd at vi var ferdig med det, men det beste spillerne kan gjøre er å levere gode resultater på banen, så jeg går ikke rundt og tenker så mye på det. Jeg stoler på at styret får til en løsning, og så håper jeg at de med et hjerte for Larvik skjønner at det er alvorlig, sier Frafjord til NTB.

