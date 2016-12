Lørenskog vant nytt lokaloppgjør

Onsdag måtte Lørenskog ha straffeslag for å vinne lokaloppgjøret mot Vålerenga i Jordal Amfi, men fredag hadde mannskapet til Kenneth Larsen avgjort kampen etter ordinær tid i Lørenskog ishall.

Canadiske Darcy Zajak og Mikael Dokken scoret hjemmelagets mål i 2-1-seieren. Morten Ask reduserte for Vålerenga.

Tre nye poeng betyr at Lørenskog nå har en komfortabel sju poengs luke til tabelltreer Vålerenga. Romerikingene, som har løftet seg kolossalt etter en svak start på sesongen, har i tillegg én kamp til gode på lagene foran og bak seg på tabellen.

Stavanger holdt unna

Serieleder Stavanger tok på sin side tre nye poeng med 3-2-seier borte mot Sparta Sarpsborg fredag. Dermed fikk mannskapet til Pål Gulbrandsen revansje for 2-3-tapet for østfoldingene i Stavanger onsdag.

Også fredag kom Sparta best i gang og tok ledelsen ved Patrick André Bovim midtveis i åpningsperioden. Deretter handlet imidlertid mye om gjestene hva gjaldt scoringer. Stavanger scoret tre ganger i overtall - det siste målet en perle av Mark van Guilder.

Patrick Eriksson tente et håp for Sparta med sin redusering til 2-3 snaue fem minutter før slutt, men oppgjøret i Sarpsborg endte 3-2 til Stavanger. Serielederen har dermed 12 poengs luke til nærmeste forfølger på tabelltoppen.

- Vi er gode i overtallsspill, og når de gir oss så mange sjanser, da blir de straffet, sa Stavangers Tommy Kristiansen til TV 2.

Nær Kongsvinger-seier

Kongsvinger har vært den store kasteballen i årets eliteserie. Fredag så imidlertid glåmdalsklubben lenge ut til å styre mot en svært kjærkommen opptur. To dager etter 0-7-tapet for Frisk Asker hadde Kongsvinger samme klubb i kne til sju minutter gjensto.

Da scoret hjemmelaget tre ganger på halvannet minutt og snudde 1-3 til 4-3. På tampen fastsatte Frisks Vinny Saponari resultatet til 5-3. Kongsvinger-målvakt Ole Morten Furseth bidro for øvrig sterkt til det som lenge så ut til å bli en seier. Han sto imot det som i perioder var en kanonade mot gjestenes mål.

Manglerud Star slo på sin side Stjernen 3-2 hjemme fredag. Johan Skiøld ble matchvinner drøyt fire minutter før slutt. I mjøsderbyet på mellom Storhamar og Lillehammer på Hamar måtte det straffeslag til for å avgjøre etter 2-2 ved ordinær tid.

David Morley satte inn den avgjørende straffen og sørget for at Lillehammer slo Storhamar for andre gang på tre dager. Onsdagens møte ble avgjort i forlengning.

