Granerud ga seg selv godkjent

Asker-hopperen landet på 124 meter i sitt første hopp og vant sin duell mot russeren Denis Kornilov. I finaleomgangen ble det 122 meter. Det så ikke debutanten noen grunn til å henge med hodet over.

- Jeg er fornøyd. Jeg hoppet meg til finaleomgangen, og det var det viktigste for min del. Jeg håper å klare det samme i de neste tre bakkene også, sa Granerud til NTB etter rennet.

Han er samtidig klinkende klar på at formen er bedre enn det han klarte å vise i fredagens åpningsrenn i Oberstdorf.

- Jeg føler at jeg tar meg til finaleomgangen uten å ha vist fram mitt aller beste. Det blir spennende å se hva jeg kan få til i Garmisch, sa han.

- Garmisch er rennet der en god plassering virkelig blir husket?

- Ja, det er det største enkeltrennet i løpet av sesongen. Det hadde vært gøy å få til noe bra der, fastslo Granerud.

I nyttårshopprennet har han ingenting imot en hjelpende hånd fra Fru Fortuna.

- Det er små marginer. Jeg hadde klart tyngst forhold av dem som har hoppet så langt i denne finaleomgangen, og det utgjorde en del plasser, sa Granerud på sletta i Schattenbergbakken fredag kveld.

Sportssjef Clas Brede Bråthen var fornøyd med det Granerud viste bare to dager etter at han tok bakveien til hoppuka via suksess i COC-rennene i Engelberg.

- Granerud skal få absolutt godkjent. Han gjør sin beste plassering i karrieren. To helt ok hopp, som jeg tror kan bli enda bedre i Garmisch.

I fjor ble Asker-hopperen nummer 36 i nyttårshopprennet. Fredag kunne Granerud glede seg over karrierebeste i verdenscupen.

Østerrikeren Stefan Kraft vant rennet fredag. Polske Kamil Stoch ble andremann, mens Michael Hayböck fra Østerrike ble nummer tre. Daniel-André Tande ble beste nordmann på fjerdeplass.

