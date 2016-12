Antidopingbyrå ser på Nasri-behandling

Sevilla bekreftet selv fredag at det nasjonale antidopingbyrået har fattet interesse for saken.

Den aktuelle klinikken i Los Angeles postet nylig et bilde på Facebook og Twitter av Nasri mens han fikk den omtalte behandlingen. Ifølge teksten som ledsaget bildet skal Nasri ha fått stoffene i kroppen "for å holde ham hydrert og i form under den travle fotballsesongen".

Dryppet skal blant annet ha inneholdt høye doser av B- og C-vitamin samt stoffene lysin og sink. Også spesielt utviklede næringsstoffer skal ha vært en del av behandlingen.

Sevilla-talsmann Jesus Gomez bekreftet fredag at det spanske antidopingbyrået skal ha tatt kontakt med klubben for å få mer informasjon om spilleren. Målet skal være å få klarlagt om Nasri kan ha fått i seg stoffer som står på forbudslisten.

Nasri er på lån i Sevilla fra Manchester City.

