Allardyce sa nei til Kina

Klubbene i den kinesiske superligaen har pengesterke eiere i ryggen og jobber hardt for å hente store profiler fra europeisk fotball.

Tidligere Manchester United-spiss Carlos Tevez er den siste i rekken av store spillere og trenere som har takket ja til en Kina-avtale. Tevez har signert for Shanghai Shenhua. Chelsea-spiller Oscar er på sin side klar for Shanghai SIPG.

Cristiano Ronaldos agent hevdet også nylig at portugiseren har takket nei til et tilbud fra en kinesisk klubb. Hadde Real Madrid-profilen takket ja, vil han blitt verdens klart best betalte fotballspiller.

Sam Allardyce hevder også han er blant dem som har vendt tommelen ned.

- Fikk jeg et tilbud? Ja. Men jeg reiste ikke. Jeg kunne gjort det, men valgte å bli her, sa han fredag.

Allardyce, som tidligere i år fikk sparken som engelsk landslagssjef, erstattet nylig Alan Pardew som manager i Crystal Palace.

