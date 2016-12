Vilukhina og Romanova vil renvaskes

Vilukhina vant to sølv i Sotsji-OL, mens Romanova også fikk med seg sølv fra lekene på hjemmebane. Begge sier til nyhetsbyrået R-Sport at de bruke det sivile rettsapparat for å forsvare sitt rykte etter at det er kommet fram at de er suspendert.

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) besluttet på et styremøte før jul å suspendere to av de 31 russiske skiskytterne som nevnes i siste del av McLaren-rapporten om systematisk doping.

IBU valgte å suspendere de to utøverne IOC allerede hadde innledet dopingsak mot. Begge var deltakere i Sotsji-OL. Selv om IBU ikke har navngitt dem, dukket navnene til Vilukhina og Romanova opp i russiske og italienske medier.

Utøverne står derfor fram i R-Sport og sier at de vil kjempe for å bli renvasket.

- Alle dopingprøver i min karriere har vært rene. Det gjelder både før Sotsji-lekene, under dem og etterpå. Hvorfor skulle de plutselig regnes som mistenkelige? Jeg forstår det ikke, sier Vilukhina.

Hun vant sølv i spring og stafett i Sotsji. I november besluttet hun å legge opp.

Romanova har også avsluttet karrieren. Hun gikk på stafettlaget i Sotsji-lekene.

