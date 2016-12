Tevez-overgang i boks

Overgangen har ligget i kortene en stund, men bekreftes nå av klubbene. Etter rapportene blir den tidligere Manchester United- og Juventus-spissen verdens best lønnede fotballspiller, skriver AFP. Det hevdes at 32-åringen vil tjene rundt 733 millioner kroner (84 millioner dollar) over to år.

- Tevez vil forbedre angrepet vårt stort, skriver Shanghai Shenhua på Twitter.

Boca ønsker Tevez lykke til i Kina.

- Vi skal jobbe for å hente deg tilbake til Boca én dag, heter det i uttalelsen.

Shanghai Shenhua ledes av tidligere Chelsea-spiller Gus Poyet. Som manager har han ledet lag som Sunderland og AEK.

Carlos Tevez har en imponerende CV. Argentineren har vunnet titler med klubber som Boca, Juventus, Manchester United og Manchester City.

(©NTB)