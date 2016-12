Sky Sports: Liverpool byr på Arsenal-spiller

Den britiske mediegiganten hevder at Jürgen Klopp vil ha engelskmannen til Merseyside. 23-åringen kom til Arsenal fra Southampton i 2011, men har slitt med å spille seg til fast plass under Arsène Wenger. Spillerens kontrakt løper ut etter sesongen, noe som kan gjøre en overgang enklere å få til for Liverpool.

Merseyside-klubben ønsker ikke å kommentere Sky Sports' opplysninger. Arsenal-manager Wenger uttalte følgende om Oxlade-Chamberlain tidligere denne måneden:

- Jeg ser gjerne at han fortsetter i klubben. Han har tatt nye steg framover denne sesongen.

