Serena Williams forlovet med Reddit-gründer

Nyheten slapp hun via sin verifiserte konto på Reddit, det sosiale nettstedet Ohanian startet sammen med universitetsromkompisen Steve Huffman.

- Jeg kom hjem litt sent. Noen hadde pakket vesken min, og en vogn ventet. Reisemål: Roma, der våre stjerner først kolliderte, beretter Williams i et innlegg skrevet som et dikt.

- Ved det samme bordet der vi møttes tilfeldig. Denne gang var det ikke tilfeldig, men hans valg. Ned på ett kne. Han sa fire ord, og jeg svarte ja, skriver hun under emneknaggen "isaidyes".

- Og du gjorde meg til den lykkeligste mann på planeten, svarte Ohanian på sin verifiserte konto.

De to har vært kjærester i et drøyt år.

WTA-touren var raskt ute med å gratulere de to på Twitter.

Serena Williams tok med årets Wimbledon-seier sin 22. Grand Slam-tittel i single. Sammen med Steffi Graf er det flest i Open-tennisens æra, og to bak noteringen til Margaret Court.

Williams tangerte Graf også ved å være verdensener 186 uker på rad. Hun ble skjøvet ned fra toppen av Angelique Kerber i september.

