Mørks maraton fortsetter med seriefinale

25 år gamle Mørk nærmer seg 90 spilte kamper siden september i fjor. Det har gått i ett i 16 måneder for henne: Et beintøft program med tre mesterskap (to gull og en bronse), en haug kamper i mesterligaen og flytting til Ungarn. I Györ fordeles spilletiden ganske mye på de mange stjernene, og Mørk slipper forsvarsjobbing. Likevel må hun passe på knærne.

- Jeg vil jo egentlig spille hele tiden og vise Györ at de har gjort et godt kjøp. Kanskje jeg setter pris på å få hvile litt om et års tid, sa Mørk da NTB spurte henne om kampbelastningen i forbindelse med EM.

Det er ikke snakk om å få noen lengre pause.

- Selvfølgelig skal Nora og Kari (Aalvik Grimsbø) spille, sier Györs sportsdirektør Tamas Szabo til NTB.

Med 53 mål ble Mørk mesterskapets toppscorer, vant gull og kom med på stjernelaget. I Ungarn er Györ overlegne med bare seirer, men etter åtte kamper skiller bare ett poeng ned til Erd på andreplass.

Fredagens toppoppgjør drar mye folk. - Det beste med å spille for Györ er å spille hjemmekamper i Audi Arena. Stemningen er helt fantastisk. Gåsehud, sa Mørk.

Mot slutten av januar starter hovedrunden i mesterligaen opp. Der venter også to kamper (februar og mars) mot gamleklubben Larvik.

(©NTB)