Korsæth bekreftet klar for profflag

Korsæth, som imponerte under VM i høst, er glad for at alt nå er i boks. Avtalen har ligget i kortene en stund.

- En helt naturlig overgang, sa landslagssjef Stig Kristiansen til NTB nylig.

- Det har vært min største drøm å få bli proff for et World Tour-lag. Endelig blir drømmen virkelig. Dette er et stort steg for meg og min karriere, så jeg er virkelig spent og takknemlig, sier Korsæth i en pressemelding torsdag.

Astana-manager Aleksander Vinokourov roser nordmannen.

- Korsæth imponerte som hjelperytter for Alexander Kristoff i VM. Hos oss kan han utvikle seg videre. Vi håper han kan styrke oss i klassikerne, sier den tidligere sykkelstjernen.

Korsæth kommer til Astana fra norske Team Joker-Byggtorget.

