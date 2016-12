Eriksen roser Dele Alli

Eriksen hadde to målgivende pasninger i Premier League-oppgjøret, mens Alli noterte seg for to scoringer.

- Dele har spilt godt hele sesongen, men har vært litt uheldig foran mål. Nå har scoringene begynt å komme. Han får mer og mer selvtillit, det samme gjør laget, sier Eriksen til dansk TV 3 Sport.

Harry Kane og Son Heung-min scoret Spurs' øvrige to mål i kampen. Kane bommet imidlertid på straffe. Kraftspissen skled på gresset idet han skulle skyte.

- Kane kommer nok til å ta en alvorsprat med banemannen, spøker Christian Eriksen.

Trepoengeren onsdag var viktig for Tottenham. I forkant hadde alle de andre topplagene vunnet sine kamper. Tabellfemmer Spurs har ett poeng opp til Arsenal på 4.-plass.

(©NTB)