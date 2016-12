Elverums Spektrum-forbannelse: - Vi er vel ikke et cuplag

- Vi kaster bort ballen på helt uforståelige ting, tar for dårlige sjanser når vi skal skyte og så kontrer de på oss, sier Petter Øverbø til NTB etter 26-28-tapet i Oslo Spektrum.

- Vi skulle gjerne vunnet, men vi prøver så godt vi kan, føler jeg. I dag var ikke dagen.

Elverums ene cuptriumf kom mot Drammen i 2009. Fem ganger har det endt med nederlag. I 2012 ble FyllingenBergen mester mot alle odds, torsdag var det Haslum som slo nedenifra.

Elverum har imponert stort i mesterligaen i høst og har kun tapt én kamp i eliteserien hittil.

- Vi er vel ikke et stort cuplag, vi er vel heller et sluttspillag. Vi må snu på det og begynne å vinne i cupen også. Det er utrolig bittert ikke å vinne når vi først er her. Med den fantastiske støtten vi har, er det synd at vi ikke klarer å gi dem gullmedaljen, sier Elverum-målvakt Morten Nergaard.

- Lette feil

Lenge var det imidlertid mye som tydet på at Nergaard og de mange tilreisende fra Elverum skulle få den avslutningen på klubbens 70-årsjubileum de hadde håpet på. Laget ledet med fire mål i annen omgang, men kastet bort ledelsen da klokka tikket mot 60 minutter.

- Vi gjør noen lette feil og skuddbom, og Haslum får kontre over oss, noe de er utrolig gode på. Det snur fort hver gang vi møter Haslum, og vi må være konsentrerte i hvert eneste angrep, hvis ikke smeller det bak oss. Det var vel det som skjedde, sier Nergaard.

- Jeg føler vi er det lille skrittet foran hele kampen, men vi klarer ikke å drepe kampen, og så er det plutselig helt jevnt. Mot slutten er det marginer, men jeg føler vi burde avgjort det.

Fattet trener

Elverum-trener Mikael Apelgren var ikke kritisk til måten laget tapte på.

- Jeg synes vi skal løfte fram hvilken fantastisk kamp det var. Det er to gode lag som møtes og gjør en herlig fight, sier svensken.

- Når du taper en sånn kamp, er det alltid ting man kunne gjort annerledes. Men du vet aldri om endringene hadde fungert heller.

