Carlsen utlignet Karjakins ledelse

Det betyr at han er à poeng med Sergej Karjakin ettersom russeren avga poeng i sitt niende parti. Begge de to har nå 7,5 poeng etter ni partier.

Mot Riazantsev hadde Carlsen tidlig et overtak på klokka, og i sluttsekundene av partiet sikret han seieren med svarte brikker.

Karjakin fikk sin revansj på Carlsen da han vant det femte partiet. Etter det har Carlsen vært suveren, og etter seieren mot Dubov i det åttende partiet hadde 26-åringen 6,5 poeng. Deretter fulgte han altså opp med seier over Riazantsev og utlignet Karjakins ledelse.

Mot det russiske sjakktalentet Bulov hadde Carlsen til tider noe dårlig tid, men god stilling på brettet sørget for at han kunne innkassere et helt poeng.

I det foregående partiet hadde Carlsen få problemer med å slå egyptiske Ahmed Adly.

Kort prosess

Med svarte brikker gjorde han kort prosess og utspilte egypteren som ikke hadde sjanse til å redde verken remis eller seier.

Etter det sviende nederlaget mot Karjakin i det femte partiet vant Carlsen med svarte brikker mot Hrant Melkumyan. Armeneren brukte lang tid på sine trekk og hadde tidlig i partiet hele minuttet mindre til rådighet enn Carlsen.

Til slutt vant Carlsen etter et bondesluttspill.

- Jeg måtte bare kjempe. Det var ikke så mye fordel å snakke om, men jeg kjempet til siste slutt, og det er viktig. Man må holde partiet gående. Da kommer det sjanser, og det gjorde det også nå, sa Carlsen.

Karjakin-revansj

Sergej Karjakin fikk en aldri så liten revansj på Magnus Carlsen etter VM-nederlaget i New York. I det femte partiet i lynsjakk vant russeren med svarte brikker mot Carlsen.

Carlsen gjorde en stor feil midtveis i partiet da han endte opp med å gi bort dronningen for et tårn. Det ga Karjakin et soleklart overtak, og Carlsens forsøk på å redde remis mot slutten lyktes ikke til tross for et iherdig forsøk.

Remis

Magnus Carlsen innledet lynsjakk-VM med tre seirer over Bu Xiangzhi, Francisco Vallejo og Saleh Salem.

Deretter måtte han nøye seg med remis i det fjerde partiet mot cubanske Leinier Dominguez.

Carlsen, i svarte brikker mot Dominguez, ble presset innledningsvis i det fjerde partiet, men reddet seg inn mot slutten. Til slutt maktet han å vinne tilbake en bonde. Da de to spillerne ble stående igjen med to tårn og fire bønder hver, ble de enige om å inngå remis.

- Jeg frøs plutselig totalt på et tidspunkt. Plutselig satt jeg der og visste ikke hva jeg skulle gjøre. Da gjorde jeg et par dårlige trekk, men det gikk relativt greit, sa Carlsen til NRK etter partiet.

Lynsjakk blir preget av høyt tempo da de to spillerne kun har tre minutter på hele partiet i tillegg til to sekunder ekstra per spiller etter hvert trekk. Deltakerne spiller 21 partier totalt over to dager.

(©NTB)