Utforrennet i Santa Caterina avlyst

Rennet skulle etter planen starte klokken 11.45.

FIS utsatte først rennet til 12.15, før de utsatte det til 12.45. En ny vurdering ble gjort klokken 12.00, og da bestemte FIS at vinden var for sterk til å gjennomføre rennet.

Gondolene i Santa Caterina står stille på grunn av den sterke vinden.

NTB får opplyst at rennet ikke vil bli satt opp en annen dag. Rennet blir dermed kansellert og faller ut av verdenscupkalenderen.

Det betyr at det kun gjenstår seks utforrenn denne sesongen etter at to er gjennomført.

Norge skulle stille med to utøvere i onsdagens utfor: Kjetil Jansrud og Aleksander Aamodt Kilde.

Avlysningen er gode nyheter for Aksel Lund Svindal som leder utforcupen med 18 poeng ned til Jansrud. Svindal står over rennene i romjulen på grunn av et sårt kne.

Det er også gode nyheter for verdenscupleder Marcel Hirscher som ikke kjører utfor.

Neste renn i Italia er torsdagens superkombinasjon (super-G/slalåm).

