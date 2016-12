Urd tvang Fannemel på omvei

- Strynefjell var stengt i tre dager, så jeg visste at jeg måtte kjøre før Urd slo til. Jeg kjørte nordover og måtte via Åndalsnes. Det tok tre timer ekstra, forteller Fannemel til NTB foran hoppukeåpningen torsdag.

Han ankom Oberstdorf sammen med resten hopplandslaget, minus Halvor Egner Granerud, onsdag ettermiddag. En rolig og behagelig flytur sto i sterk kontrast til ekstremuværet Urds herjinger.

- Jeg fikk fire dager hjemme i Hornindal. Det var skikkelig dårlig vær på julaften. Det var virkelig vestlandsjul, selv om jeg dro før Urd slo til for fullt, sier 25-åringen.

Det ble likevel aldri så ille som da Dagmar herjet i julen for fem år siden.

- Det ble en litt amputert juleferie. Jeg var litt redd jeg skulle bli værfast, slik som da Dagmar herjet for noen år siden. Da var det umulig å komme seg ut av Nordfjord. Jeg fryktet at det skulle bli stress foran hoppuka, innrømmer Fannemel.

Han sier hjemgården slapp billig unna uværet.

- Hornindal ligger i indre strøk og ble ikke preget i det hele tatt. Men det var noen strømbrudd i ytre strøk, sier Fannemel.

Verdensrekordholderen har ikke hatt noen enkel start på sesongen. Han ble sendt hjem fra Klingenthal for å trene. Kun 68 poeng er det blitt i verdenscupen hittil. Det var framgang å spore i Engelberg med 12.-plass.

- Jeg er ganske misfornøyd selv, spesielt med de tre første helgene. Det ble litt bedre i Engelberg. Der er det enkelthopp i konkurranse som er nesten bra nok. Jeg håper det blir enda bedre her.

Har manglet overskudd

Ambisjonene foran hoppuka er det imidlertid ingenting i veien med.

- Det er å være med å kjempe i toppen. Det er litt mer prestisje å gjøre det bra her enn i andre deler av sesongen, sier Fannemel om den prestisjetunge tysk-østerrikske hoppuka.

- Jeg har gjort veldig lite i juleferien. Jeg brukte ekstremt mye energi i november og desember på å finne ut av ting. Kanskje er det blitt litt for mye. Ofte er det vanskelig å få ut maks potensial teknisk sett når en prøver for hardt. Jeg har prøvd å kjøre en lugn jul. Det kjennes ut som kroppen har mer overskudd. Så får vi se om det fungerer, sier en spent Fannemel.

- Kanskje er det dette jeg har manglet. Det får kvalifiseringen vise. Det er ofte slik at når hoppingen ikke er maks, så er det noe som mangler. Jeg har søkt veldig etter tekniske justeringer. Du har sett det på hoppingen min. Det er noe låst over det og lite trøkk, medgir mannen med verdens lengste stående svev (251,5 meter).

Kantklipper under treet

Han håper å få mer fasong på hoppingen, slik at han preger romjuls- og nyttårsrennene. Fasong blir det også på plenen rundt leilighetens hans til sommeren.

- Jeg fikk litt forskjellig til jul, blant annet en kantklipper. Nå blir det nok litt penere kanter rundt leiligheten min. Det ble også en del andre praktiske ting som er kjekke å ha, sier Fannemel.

Han avviser at julegavene bærer preg av at foreldrene forsøker å gjøre ham til bonde.

- Søsteren min har tatt over på Fannemel. Jeg har ikke odelsrett. De har vel gitt opp at jeg skal bli bonde for lenge siden. Så det var ikke noe snikinnføring, humrer Fannemel.

(©NTB)